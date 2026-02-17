Украинский народ отверг бы мирное соглашение, которое предполагает односторонний выход Украины из восточного региона Донбасса и передачу его России.

Об этом заявил в телефонном интервью Axios президент Владимир Зеленский во вторник, 17 февраля.

Во время этого общения украинские и российские делегации проводили третий раунд прямых переговоров в Женеве.

Главной проблемой остается контроль над Донбассом, примерно 10% которого все еще находится под контролем Украины.

Позиция по мирному соглашению

Владимир Зеленский сообщил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Россия якобы искренне стремится завершить войну, и что он должен координировать действия со своей переговорной командой исходя из этого перед переговорами.

Однако президент Украины дал понять, что настроен более пессимистично.

Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира, которое украинцы восприняли бы как провал.

Реакция на давление Трампа

Владимир Зеленский заявил, что это “несправедливо”, когда президент Дональд Трамп публично призывает к уступкам ради мира именно Украину, а не Россию.

Он подчеркнул, что хотя Трампу может быть проще давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к долгосрочному миру не заключается в том, чтобы “дарить победу” президенту России Владимиру Путину.

Трамп дважды за последние дни заявлял, что ответственность за уступки лежит на Зеленском.

— Я надеюсь, что это лишь его тактика, а не решение, — заявил Зеленский.

Он поблагодарил президента США за миротворческие усилия и отметил, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не сопровождаются тем давлением, которое Трамп применяет публично.

— Мы уважаем друг друга, — сказал он.

Зеленский добавил, что он “не из тех людей”, кто легко поддается давлению.

Отвод войск на Донбассе

Зеленский повторил, что лучший способ добиться прорыва в вопросе территорий — это личная встреча с Путиным.

Он отметил, что поручил своей команде поднять этот вопрос на будущей встрече лидеров в Женеве.

Американские посредники предложили, чтобы украинские войска вышли из тех частей Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Украины, чтобы эта территория стала демилитаризованной «свободной экономической зоной».

Зеленский заявил, что готов обсуждать отвод войск, но призвал Москву отвести свои войска на такую же дистанцию и отверг претензии России на контроль этой территории.

Президент Украины сообщил, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с детальной позицией по территориальному вопросу.

Мирное соглашение и референдум

Зеленский отметил, что Вашингтон и Киев согласились — любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

Если такое соглашение предусматривает, что украинская сторона просто оставит Донбасс, пожертвовав суверенитетом и гражданством людей, которые там живут, президент уверен, что оно не будет поддержано на голосовании.

— Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят (США. — Ред.), — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы “не могут понять, почему” от них требуют отдать еще одну часть территории.

— Это часть нашей страны — все эти граждане, флаг, земля, — подчеркнул Зеленский.

Но если соглашение просто зафиксирует нынешние линии боевых действий на Донбассе, как это планируется в двух других регионах, где Россия удерживает территории, Зеленский считает, что украинский народ это примет.

— Я думаю, что если мы запишем в документе … что остаемся там, где стоим на линии столкновения, то, думаю, люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение, — объяснил он.

Однако Россия настаивает на том, чтобы забрать весь Донбасс — либо путем переговоров, либо силой.

Решение этого спора так, чтобы обе стороны могли его принять, является главным фокусом Уиткоффа и Кушнера на переговорах этой недели.

Изменения в составе делегации РФ

У российской делегации появился новый руководитель — советник Путина Владимир Мединский.

С учетом смены руководства Зеленский опасается, что российская делегация попытается превратить переговоры в формальные встречи без результата или вернуться к началу процесса, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.

Он также отметил, что, как и Путин, Мединский любит философствовать о «исторических корнях» войны.

— У нас нет времени на все это дерьмо. Нам нужно принимать решения и завершать войну, — сказал президент Украины.

