Український народ відкинув би мирну угоду, яка передбачає односторонній вихід України зі східного регіону Донбасу та передачу його Росії.

Про це заявив у телефонному інтерв’ю Axios президент Володимир Зеленський у вівторок, 17 лютого.

Під час цього спілкування українські та російські делегації проводили третій раунд прямих переговорів у Женеві.

Зараз дивляться

Головною проблемою залишається контроль над Донбасом, приблизно 10% якого все ще перебуває під контролем України.

Позиція щодо мирної угоди

Володимир Зеленський повідомив, що американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер сказали йому, що Росія нібито щиро прагне завершити війну, і що він має координувати дії зі своєю переговорною командою, виходячи з цього перед переговорами.

Однак президент України дав зрозуміти, що налаштований більш песимістично.

Він порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змушувати його просувати бачення миру, яке українці сприйняли би як провал.

Реакція на тиск Трампа

Володимир Зеленський заявив, що це “несправедливо”, коли президент Дональд Трамп публічно закликає до поступок заради миру саме Україну, а не Росію.

Він наголосив, що хоча Трампу може бути простіше тиснути на Україну, ніж на значно більшу Росію, шлях до тривалого миру полягає не в тому, щоб “дарувати перемогу” президенту Росії Володимиру Путіну.

Трамп двічі за останні дні заявляв, що відповідальність за поступки лежить на Зеленському.

– Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення, – заявив Зеленський.

Він подякував президенту США за миротворчі зусилля та зазначив, що його розмови з Кушнером і Віткоффом не супроводжуються тим тиском, який Трамп застосовує публічно.

– Ми поважаємо одне одного, – сказав він.

Зеленський додав, що він “не з тих людей”, які легко здаються під тиском.

Відведення військ на Донбасі

Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні територій – це особиста зустріч із Путіним.

Він зазначив, що доручив своїй команді порушити це питання на майбутній зустрічі лідерів у Женеві.

Американські посередники запропонували, щоб українські війська вийшли з тих частин Донбасу, які нині перебувають під контролем України, щоб ця територія стала демілітаризованою “вільною економічною зоною”.

Зеленський заявив, що готовий обговорювати відведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на таку саму відстань і відкинув претензії Росії на контроль цієї території.

Президент України заявив, що під час другого раунду переговорів російські посадовці пообіцяли проконсультуватися з Москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Мирна угода і референдум

Зеленський зазначив, що Вашингтон і Київ погодилися – будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу.

Якщо така угода передбачатиме, що українська сторона просто залишить Донбас, пожертвувавши суверенітетом і громадянством людей, які там живуть, президент переконаний, що її не підтримають на голосуванні.

– Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мене, вони не пробачать (США. – Ред.), – сказав Зеленський.

Він додав, що українці “не можуть зрозуміти, чому” від них вимагають віддати ще одну частину території.

– Це частина нашої країни – усі ці громадяни, прапор, земля, – наголосив Зеленський.

Але якщо угода просто зафіксує нинішні лінії бойових дій на Донбасі, як це планується у двох інших регіонах, де Росія утримує території, Зеленський вважає, що український народ це прийме.

– Я думаю, що якщо ми запишемо в документі … що залишаємося там, де стоїмо на лінії зіткнення, то, гадаю, люди підтримають це на референдумі. Це моя думка, – пояснив він.

Однак Росія наполягає, що забере весь Донбас – або шляхом переговорів, або силою.

Вирішення цього спору так, щоб обидві сторони могли його прийняти, є головним фокусом Віткоффа і Кушнера на переговорах цього тижня.

Зміни в складі делегації РФ

У російської делегації з’явився новий керівник – радник Путіна Володимир Мединський.

З огляду на зміну керівництва Зеленський побоюється, що російська делегація спробує перетворити переговори на формальні зустрічі без результату або повернутися до початку процесу, щоб виграти для Росії більше часу на полі бою.

Він також зазначив, що, як і Путін, Мединський любить філософствувати про “історичні корені” війни.

– У нас немає часу на все це лайно. Нам потрібно ухвалювати рішення і завершувати війну, – сказав президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.