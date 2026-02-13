Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут быть проведены, если глава США Дональд Трамп усилит давление на РФ и будет договоренность о 2-3 месяцах прекращения огня.

Зеленский об условии проведения выборов в Украине

Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений о давлении США на Киев ответил на вопрос, может ли Украина провести выборы в ближайшее время.

По словам главы государства, он был бы рад сделать это “как можно скорее”, но сначала нужно прекратить войну. В то же время, президент отмечает, что лучший способ провести выборы в Украине в ближайшее время — это как можно скорее прекратить войну.

Он добавил, что для проведения выборов Украине необходимы гарантии безопасности.

— Если президент Трамп, а я думаю, что он может (это сделать, — Ред.), … для прекращения огня окажет давление на Путина, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы, — добавил Зеленский, пишет издание The Guardian.

Напомним, что недавно издание Financial Times сообщало, что якобы Украина готовится к избирательному процессу и общенациональному плебисциту по условиям мира. Как утверждали источники, Белый дом якобы установил дедлайн до 15 мая, увязав дальнейшее предоставление гарантий безопасности с организацией выборов.

В то же время Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить выборы 24 февраля, назвав такую идею глупой ввиду годовщины полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что выборы возможны только при наличии всех гарантий безопасности для Украины.

