Иногда возникает необходимость изменить фамилию ребенка, например, в связи с изменением фамилии родителей или по другим семейным причинам. При этом закон определяет, в каких случаях такое изменение возможно и кто именно его утверждает.

В частности, установлен порядок определения фамилии при рождении и предусмотрены механизмы ее изменения в дальнейшем, с учетом позиции родителей, самого ребенка, а при необходимости и органов опеки или суда.

При каких условиях возможна смена фамилии ребенка и как это сделать, читайте в нашем материале.

Возможна ли смена фамилии ребенка

В Министерстве юстиции пояснили, что фамилия ребенку присваивается во время государственной регистрации рождения в органах ЗАГС. Общее правило предусматривает, что ребенок получает фамилию родителей.

Если же у матери и отца разные фамилии, они сами договариваются, какая именно будет записана в документах. Также допускается вариант двойной фамилии — путем объединения обеих.

Если же родители не могут прийти к согласию, вопрос решается через орган опеки и попечительства или в судебном порядке.

Когда можно изменить фамилию ребенка

В Минюсте обращают внимание, что закон позволяет изменить фамилию ребенка уже после его рождения, но только при определенных условиях.

Например, если оба родителя меняют свои фамилии, то автоматически меняется и фамилия ребенка, если ему еще не исполнилось семи лет. Если же ребенок старше, обязательно учитывается его согласие.

В случае, если фамилию меняет только один из родителей, решение в отношении ребенка принимается по взаимному согласию обоих родителей, а также с согласия самого ребенка, если ему уже исполнилось семь лет.

Отдельно предусмотрены ситуации, когда один из родителей не может участвовать в принятии решения, например, в случае смерти, признания без вести пропавшим или недееспособным. Тогда смену фамилии можно оформить по заявлению второго родителя.

Если же между родителями возникает конфликт по этому вопросу, окончательное решение принимают орган опеки или суд. При этом главным критерием являются интересы ребенка, а также то, насколько родители выполняют свои обязанности по отношению к нему.

Смена фамилии ребенка: как проходит процедура и куда обращаться

В Минюсте поясняют, что все изменения в записи актов гражданского состояния вносятся через отделы государственной регистрации актов гражданского состояния. Именно эти органы рассматривают заявления и принимают решения в соответствии с действующим законодательством.

Если же граждане Украины находятся за границей, они могут подать документы через дипломатические учреждения или консульства Украины.

Какие документы нужны для смены фамилии ребенка в Украине

Для смены фамилии ребенка необходимо:

подать заявление,

документ, удостоверяющий личность заявителя,

свидетельство о рождении ребенка,

документы, которые могут понадобиться для рассмотрения дела.

В Минюсте отмечают, что заявление должно быть заполнено внимательно и без пропусков, с полными ответами на все вопросы. При этом органы ЗАГСа или консульские учреждения не имеют права отказать в приеме заявления — они обязаны его рассмотреть.

Сколько времени длится рассмотрение

Обычно такие вопросы решаются в течение трех месяцев с момента подачи заявления. Если есть объективные причины, этот срок могут продлить, но не более чем еще на три месяца.

Если документы подаются через дипломатические учреждения за рубежом, рассмотрение может длиться до шести месяцев.

Смена фамилии ребенка: сколько это стоит

За внесение изменений в актовые записи гражданского состояния и выдачу нового свидетельства предусмотрена символическая государственная пошлина — 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан, что составляет 34 копейки.

В то же время в Минюсте отмечают, что отделы ЗАГСа могут предоставлять дополнительные платные услуги. Их перечень и стоимость определяет Кабинет Министров Украины.

Источник : Урядовий портал

