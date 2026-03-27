Іноді виникає потреба змінити прізвище дитини, наприклад, через зміну прізвища батьків або інші сімейні причини. Водночас закон визначає, коли така зміна можлива і хто саме її погоджує.

Зокрема, встановлено порядок визначення прізвища при народженні та передбачено механізми його зміни в подальшому, з урахуванням позиції батьків, самої дитини, а за необхідності й органів опіки чи суду.

За яких умов можлива зміна прізвища дитини та як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Чи можлива зміна прізвища дитини

У Міністерстві юстиції пояснили, що прізвище дитині надається під час державної реєстрації народження в органах ДРАЦС. Загальне правило передбачає, що дитина отримує прізвище батьків.

Якщо ж у матері й батька різні прізвища, вони самі домовляються, яке саме буде записано в документах. Також допускається варіант подвійного прізвища — шляхом поєднання обох.

Якщо ж батьки не можуть дійти згоди, питання вирішується через орган опіки та піклування або в судовому порядку.

Коли можна змінити прізвище дитини

У Мін’юсті звертають увагу, що закон дозволяє змінити прізвище дитини вже після її народження, але лише за певних умов.

Наприклад, якщо обоє батьків змінюють свої прізвища, то автоматично змінюється і прізвище дитини, якщо їй ще не виповнилося семи років. Якщо ж дитина старша, обов’язково враховується її згода.

У випадку, коли прізвище змінює лише один із батьків, рішення щодо дитини приймається за взаємною згодою обох батьків, а також за згодою самої дитини, якщо їй вже є сім років.

Окремо передбачені ситуації, коли один із батьків не може брати участь у прийнятті рішення, наприклад, у разі смерті, визнання безвісно відсутнім або недієздатним. Тоді зміну прізвища можна оформити за заявою другого з батьків.

Якщо ж між батьками виникає конфлікт щодо цього питання, остаточне рішення ухвалюють орган опіки або суд. При цьому головним критерієм є інтереси дитини, а також те, наскільки батьки виконують свої обов’язки щодо неї.

Зміна прізвища дитини: як проводиться процедура та куди звертатися

У Мін’юсті пояснюють, що всі зміни до актових записів цивільного стану вносяться через відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Саме ці органи розглядають заяви та ухвалюють рішення відповідно до чинного законодавства.

Якщо ж громадяни України перебувають за кордоном, вони можуть подати документи через дипломатичні установи або консульства України.

Які документи потрібні для зміни прізвища дитини в Україні

Для зміни прізвища дитини необхідно:

подати заяву,

документ, що посвідчує особу заявника,

свідоцтво про народження дитини,

документи, які можуть знадобитися для розгляду справи.

У Мін’юсті наголошують, що заява має бути заповнена уважно та без пропусків, із повними відповідями на всі запитання. Водночас органи ДРАЦС або консульські установи не мають права відмовити у прийнятті заяви — її зобов’язані розглянути.

Скільки часу триває розгляд

Зазвичай такі питання вирішуються протягом трьох місяців із моменту подання заяви. Якщо є об’єктивні причини, цей строк можуть продовжити, але не більш ніж ще на три місяці.

Якщо документи подаються через дипломатичні установи за кордоном, розгляд може тривати до шести місяців.

Зміна прізвища дитини: скільки це коштує

За внесення змін до актових записів цивільного стану та видачу нового свідоцтва передбачено символічне державне мито — 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 34 копійки.

Водночас у Мін’юсті зазначають, що відділи ДРАЦС можуть надавати додаткові платні послуги. Їх перелік і вартість визначає Кабінет Міністрів України.

Джерело : Урядовий портал

