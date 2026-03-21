Граждане Украины в Великобритании, Канаде и США смогут получать паспорта, оформленные в посольствах и консульствах, через сеть визовых и паспортных сервисов VFS Global.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинцы смогут получать паспорта в центрах VFS

Как утверждают в МИД, возможность для украинцев в Великобритании, Канаде и США получать паспорта в центрах VFS позволит сократить время получения услуги и избавит от необходимости дополнительных поездок в дипломатические учреждения.

МИД совместно с VFS Global подготовили запуск пилотного проекта по курьерской доставке загранпаспортов, оформленных в украинских консульствах и посольствах.

Вскоре украинцы в Великобритании, Канаде и США смогут забрать готовые паспорта в любом из 35 центров VFS Global. Это позволит получить документ без лишних поездок в посольства или консульства.

Как сообщили в МИД, приоритетом остается безопасность документов и надежная идентификация граждан. Выдача паспортов будет осуществляться только после обязательной верификации, что обеспечивает защиту персональных данных и предотвращает злоупотребления.

Проект реализуется в рамках обновления системы е-Консул. МИД продолжает цифровизацию консульских услуг, чтобы в будущем еще больше сервисов стали доступными и удобными для украинцев.

Со следующей недели проект начнет работу в тестовом режиме. Граждане, обращающиеся за оформлением загранпаспортов в Великобритании, Канаде и США, получат возможность заказать выдачу документа через центры VFS.

В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что подробные инструкции будут опубликованы на сайтах соответствующих дипломатических учреждений.

VFS Global – это всемирная сеть сервисных центров, помогающая правительствам обрабатывать документы. Компания сопровождает процесс подачи заявления на визу, работая в качестве официального посредника между иностранным консульством и человеком, которому нужен документ.

Связанные темы:

