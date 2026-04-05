В Азовском море затонуло судно с пшеницей: оккупанты заявили об атаке БпЛА
- В России заявили о затоплении сухогруза с пшеницей в Азовском море в результате атаки беспилотников 5 апреля.
- Большинство экипажа смогло добраться до берега Херсонщины, однако один человек погиб, а судьба еще двоих остается неизвестной.
Российская сторона сообщила о затоплении сухогруза с пшеницей в Азовском море. Судно пошло ко дну неподалеку от оккупированной Керчи, что стало следствием атаки беспилотников.
Об этом сообщают российские издания и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
В Азовском море затонул сухогруз: что известно
Судно класса Волго-Балт с пшеницей на борту потерпело крушение в акватории Азовского моря.
Отмечается, что экипажу удалось своевременно эвакуироваться и добраться до побережья Херсонской области.
На побережье удалось выбраться девяти российским морякам. Однако погиб старший помощник капитана, мужчина 1991 года рождения.
Поиски еще двух членов экипажа продолжаются. В настоящее время их местонахождение не установлено.
Российское издание сообщают, что сухогруз выполнял рейс из порта Азов (Ростовская область) в порт Кавказ в Краснодарском крае.
Следует отметить, что украинская сторона не комментировала заявления России об атаке беспилотников.
Выясняются все обстоятельства инцидента. Продолжается расследование для выяснения причин случившегося.