Российская сторона сообщила о затоплении сухогруза с пшеницей в Азовском море. Судно пошло ко дну неподалеку от оккупированной Керчи, что стало следствием атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские издания и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

В Азовском море затонул сухогруз: что известно

Судно класса Волго-Балт с пшеницей на борту потерпело крушение в акватории Азовского моря.

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Отмечается, что экипажу удалось своевременно эвакуироваться и добраться до побережья Херсонской области.

На побережье удалось выбраться девяти российским морякам. Однако погиб старший помощник капитана, мужчина 1991 года рождения.

Поиски еще двух членов экипажа продолжаются. В настоящее время их местонахождение не установлено.

Российское издание сообщают, что сухогруз выполнял рейс из порта Азов (Ростовская область) в порт Кавказ в Краснодарском крае.

Следует отметить, что украинская сторона не комментировала заявления России об атаке беспилотников.

Выясняются все обстоятельства инцидента. Продолжается расследование для выяснения причин случившегося.

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