Современный рынок труда диктует новые правила: работодателям нужны специалисты, способные показывать результат здесь и сейчас. Сегодня учреждения профессионально-технического образования могут обеспечить соответствующее обучение. Пока студенты годами осваивают теорию, выпускники профтехов уже зарабатывают с стабильной прикладной специальностью и возможностью получить высшее образование.

Факты ICTV разбирались как устроено поступление в профтехи в 2026 году, и объясняют, почему это рациональное решение как для выпускников, так и для взрослых.

Кто может поступать в учреждения профессионального образования

Современная система профессионального образования в Украине доступна и инклюзивна. Законодательство закрепляет право каждого гражданина на соискание специальности, независимо от возраста, пола, социального происхождения, состояния здоровья или других признаков.

Сейчас смотрят

Государство гарантирует равные условия, обеспечивая право на обучение для всех. Это предусмотрено законом Украины О профессиональном образовании.

Кроме традиционного набора учащихся после 9 и 11 классов, заведения профтехобразования активно привлекают взрослое население, сообщает Министерство образования и науки Украины. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены льготные условия вступления, а украинские ветераны имеют право на гарантированное зачисление вне конкурса.

Нужно ли сдавать НМТ для поступления в профтех

Одним из ключевых преимуществ поступления в учреждения профессионально-технического образования (УПТО) является отсутствие необходимости сдавать Национальный мультипредметный тест. Для зачисления в колледжи, профессиональные высшие, профессионально-технические учебные заведения НМТ в 2026 году не является обязательным.

Согласно закону О профессиональном образовании, поступающих засчитывают на основании:

конкурса школьных аттестатов – учитывается средний балл свидетельства о базовом (9 классах) или полном (11 классах) общем среднем образовании;

внутреннего собеседования, которое проводится непосредственно приемной комиссией избранного заведения;

мотивационное письмо, которое позволит больше узнать о заинтересованности абитуриента в будущей профессии.

Каждое профессионально-техническое учреждение самостоятельно определяет, какое именно по этим основаниям (или сочетание нескольких) будет использоваться для отбора, поэтому требования следует проверять на сайте конкретного профтеха.

Результаты тестирования, как правило, не нужны и для поступления в зарубежные университеты. У большинства иностранных учреждений есть собственные требования к абитуриентам и не требуют украинского НМТ, хотя отдельные ЗВО могут учитывать его как дополнительный показатель.

Для тех, кто будет составлять НМТ, в 2026 году основная сессия тестирования продлится с 20 мая до 25 июня, а дополнительная – с 17 до 24 июля. Регистрация продолжалась с 5 марта до 2 апреля.

Какие документы нужны для поступления

Освоить новую профессию могут граждане с базовым (после 9 класса) или полным (после 11 класса) общим средним образованием. Среди базовых документов, необходимых для зачисления:

заявление поступающего (можно оформить онлайн или написать в заведении);

оригинал свидетельства об образовании вместе с приложением;

медицинская справка по форме 086;

шесть цветных фотографий размером 3×4 см;

паспорт (ID-карта) и выписка о регистрации места жительства;

идентификационный код (РНОКПП);

военно-учетный документ (обязательно для юношей).

Можно ли учиться бесплатно и платят ли стипендию

В этом году большинство мест в учреждениях профессионально-технического образования остаются бюджетными. Государственный и региональный заказ покрывает львиную долю направлений подготовки, поскольку страна нуждается в рабочих кадрах.

Студенты, которые учатся за счет бюджета, получают ежемесячную стипендию, сообщает МОН. Следует отметить, что после повышения в октябре 2025 года базовая стипендия для соискателей профессионального образования составляла 1 350 грн.

Обеспечивают ли соискателей профобразования бесплатным жильем

Заведения профессионально-технического образования обеспечивают бесплатным общежитием студентов, приехавших на обучение из других населенных пунктов. Это значительно упрощает вопросы переезда и быта во время учебы.

Какие специальности в тренде и как выбрать заведение

Ознакомиться с полным перечнем учреждений профессионально-технического образования, проверить их лицензию и выбрать место обучения можно на официальном сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

С помощью поискового сервиса пользователи могут отфильтровать заведения по региону, форме собственности или конкретным направлениям подготовки. На платформе ЕГЭБО собрана вся актуальная информация о лицензированных колледжах и центрах профтехобразования.

Как происходит практика и трудоустройство

Главной особенностью современного профессионально-технического образования стал переход на дуальную систему обучения. Этот формат предусматривает, что только 30% учебного времени студенты проводят в аудиториях, а остальные 70% отрабатывают на реальных предприятиях, заводах, СТО или в ресторанном бизнесе.

Кроме возможности зарабатывать первые деньги уже во время практики студенты получают стабильные карьерные перспективы, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Многие выпускники снабжены предложениями постоянного трудоустройства от работодателей еще до получения диплома. Такая модель позволяет всего за 1-3 года полностью подготовить профессионального специалиста.

Какие есть дополнительные возможности для студентов колледжей

Студенты колледжей и учреждений профтехобразования могут проходить практическую подготовку в дистанционном формате перед выходом на реальное производство. Это возможно благодаря платформе Профессиональное образование онлайн.

На веб-ресурсе уже доступны интерактивные курсы по электробезопасности, правилам эксплуатации сложного технического оборудования, а также по безопасному выполнению строительных работ.

На платформе есть VR-симуляторы, на которых соискатели профобразования могут отрабатывать настоящие рабочие деяния в онлайн-формате. Они могут тренироваться на станке или управлять электрооборудованием в смоделированных условиях цеха.

Также студенты профессионально-технических заведений могут бесплатно подтянуть знания английского языка под свою специальность в мобильном приложении PROSKILLS. Программа адаптирована под специфическую терминологию, востребованную на современном рынке труда.

По информации разработчиков, приложение предлагает подтянуть профессиональный английский по следующим направлениям:

сфера гостеприимства (HoReCa): курсы адаптированы для будущих администраторов, поваров, барменов и официантов;

агросектор (Agriculture): специализированная лексика для механиков, лаборантов, слесарей и трактористов-машинистов;

строительная отрасль (Construction): терминология для электрогазосварщиков, электриков, монтажников и слесарей;

логистика и транспорт (Logistics): языковая подготовка для кассиров и проводников, водителей пассажирского и габаритного транспорта.

Могут ли взрослые получить второе образование или переквалифицироваться

Согласно закону О профессиональном образовании, каждый гражданин имеет право бесплатно овладеть рабочей специальностью за средства государственного или местного бюджетов.

Однако для тех, кто хочет сменить квалификацию или пройти переподготовку за бюджетные средства повторно, действуют определенные временные и трудовые лимиты. Получить еще одну профессию бесплатно можно при следующих условиях:

с момента завершения предварительного бесплатного обучения прошло не менее трех лет;

поступающий имеет подтвержденный страховой стаж продолжительностью от двух лет;

в заведении есть свободные места после того, как были засчитаны все абитуриенты, поступающие в бюджет впервые.

Некоторые категории граждан имеют право пройти переподготовку или повысить квалификацию бесплатно и без соблюдения этих требований. Среди таких:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны войны, члены их семей, а также члены семей погибших (умерших) защитников Украины;

граждане, которые по состоянию здоровья лишились возможности работать по прошлой специальности (при наличии официального медицинского подтверждения);

в других случаях, определенных действующим законодательством.

Какие еще есть варианты получения профессии для взрослых

Через Государственную службу занятости граждане могут оформить специальный ваучер для обучения.

В 2026 году максимальная стоимость такого ваучера составляет 33 280 грн. Если выбранный курс или программа подготовки меньше этой суммы, государство полностью покрывает расходы.

Претендовать на получение ваучера могут лица, имеющие любое первое образование (диплом училища, колледжа или высшего образования), не зарегистрированные как безработные и относящиеся к одной из категорий:

граждане от 45 лет (при наличии страхового стажа от 15 лет);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (ветераны и ветеранки);

люди с инвалидностью;

лица, получившие ранения в результате военной агрессии.

Какие есть дополнительные возможности для ветеранов

Платформа Образование для ветеранов предлагает новые возможности адаптации военных к гражданской жизни. Для обучения доступно более 1,6 тыс. курсов в сфере IT, инженерии, энергетики, логистики и строительства.

Студенты могут учиться непосредственно на рабочих местах в рамках проектов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития. Система оценки квалификаций приближается к стандартам Европейского Союза по примеру реализованного опыта Латвии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.