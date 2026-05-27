Сучасний ринок праці диктує нові правила: роботодавцям потрібні фахівці, здатні показувати результат тут і зараз. Сьогодні заклади професійно-технічної освіти можуть забезпечити відповідне навчання. Поки студенти роками освоюють теорію, випускники профтехів уже заробляють, маючи стабільну прикладну спеціальність та можливість отримати вищу освіту.

Факти ICTV розбиралися, як влаштований вступ до профтехів у 2026 році, та пояснюють, чому це раціональне рішення як для випускників, так і для дорослих.

Хто може вступати до закладів професійної освіти

Сучасна система професійної освіти в Україні є доступною та інклюзивною. Законодавство закріплює право кожного громадянина на здобуття фаху, незалежно від віку, статі, соціального походження, стану здоров’я чи інших ознак.

Держава гарантує рівні умови, забезпечуючи право на навчання для всіх. Це передбачено законом України Про професійну освіту.

Крім традиційного набору учнів після 9 та 11 класів, заклади профтехосвіти активно залучають доросле населення, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Для внутрішньо переміщених осіб передбачені пільгові умови вступу, а українські ветерани мають право на гарантоване зарахування поза конкурсом.

Чи потрібно складати НМТ для вступу в профтех

Однією з ключових переваг вступу до закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) є відсутність потреби складати Національний мультипредметний тест. Для зарахування до коледжів, фахових передвищих, професійно-технічних закладів освіти НМТ у 2026 році не є обов’язковим.

Згідно із законом Про професійну освіту, вступників зараховують на підставі:

конкурсу шкільних атестатів – враховується середній бал свідоцтва про базову (9 класів) або повну (11 класів) загальну середню освіту;

внутрішньої співбесіди, яка проводиться безпосередньо приймальною комісією обраного закладу;

мотиваційного листа, який дасть можливість більше дізнатися про зацікавленість абітурієнта у майбутній професії.

Кожен професійно-технічний заклад самостійно визначає, яка саме з цих підстав (чи поєднання кількох) використовуватиметься для відбору, тому вимоги варто перевіряти на сайті конкретного профтеху.

Результати тестування, як правило, не потрібні й для вступу до закордонних університетів. Більшість іноземних закладів мають власні вимоги до абітурієнтів і не вимагають українського НМТ, хоча окремі ЗВО можуть враховувати його як додатковий показник.

Для тих, хто складатиме НМТ, у 2026 році основна сесія тестування триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня. Реєстрація тривала з 5 березня до 2 квітня.

Які документи потрібні для вступу

Освоїти нову професію можуть громадяни з базовою (після 9 класу) або повною (після 11 класу) загальною середньою освітою. Серед базових документів, необхідних для зарахування:

заява вступника (можна оформити онлайн або написати в закладі);

оригінал свідоцтва про освіту разом із додатком;

медична довідка за формою 086-у;

шість кольорових фотографій розміром 3×4 см;

паспорт (ID-картка) та витяг про реєстрацію місця проживання;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

військово-обліковий документ (обов’язково для юнаків).

Чи можна навчатися безкоштовно та чи платять стипендію

Цьогоріч більшість місць у закладах професійно-технічної освіти залишаються бюджетними. Державне та регіональне замовлення покриває левову частку напрямів підготовки, оскільки країна має критичну потребу в робочих кадрах.

Студенти, які навчаються за кошти бюджету, отримують щомісячну стипендію, повідомляє МОН. Варто зазначити, що після підвищення у жовтні 2025 року базова стипендія для здобувачів професійної освіти становила 1 350 грн.

Чи забезпечують здобувачів профосвіти безкоштовним житлом

Заклади професійно-технічної освіти забезпечують безкоштовним гуртожитком студентів, які приїхали на навчання з інших населених пунктів. Це значно спрощує питання переїзду та побуту під час навчання.

Які спеціальності у тренді та як обрати заклад

Ознайомитися з повним переліком закладів професійно-технічної освіти, перевірити їхню ліцензію та обрати місце для навчання можна на офіційному сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

За допомогою пошукового сервісу користувачі мають змогу відфільтрувати заклади за регіоном, формою власності чи конкретними напрямами підготовки. На платформі ЄДЕБО зібрано всю актуальну інформацію про ліцензовані коледжі та центри профтехосвіти.

Як відбувається практика та працевлаштування

Головною особливістю сучасної професійно-технічної освіти став перехід на дуальну систему навчання. Цей формат передбачає, що лише 30% навчального часу студенти проводять в аудиторіях, а інші 70% – відпрацьовують на реальних підприємствах, заводах, СТО чи в ресторанному бізнесі.

Окрім можливості заробляти перші гроші вже під час практики, студенти отримують стабільні кар’єрні перспективи, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Багато випускників забезпечені пропозиціями постійного працевлаштування від роботодавців ще до отримання диплома. Така модель дозволяє всього за 1–3 роки повністю підготувати професійного фахівця.

Які є додаткові можливості для студентів коледжів

Студенти коледжів та закладів профтехосвіти мають можливість проходити практичну підготовку в дистанційному форматі перед виходом на реальне виробництво. Це можливо завдяки платформі Професійна освіта онлайн.

На вебресурсі вже доступні інтерактивні курси з електробезпеки, правил експлуатації складного технічного обладнання, а також із безпечного виконання будівельних робіт.

На платформі є VR-симулятори, на яких здобувачі профосвіти можуть відпрацьовувати реальні робочі дії в онлайн-форматі. Вони зможуть тренуватися на верстаті або управляти електрообладнанням у змодельованих умовах цеху.

Також студенти професійно-технічних закладів можуть безкоштовно підтягнути знання з англійської мови під свою спеціальність у мобільному додатку PROSKILLS. Програма адаптована під специфічну термінологію, затребувану на сучасному ринку праці.

За інформацією розробників, застосунок пропонує підтягнути професійну англійську за такими напрямами:

сфера гостинності (HoReCa): курси адаптовані для майбутніх адміністраторів, кухарів, барменів та офіціантів;

агросектор (Agriculture): спеціалізована лексика для механіків, лаборантів, слюсарів та трактористів-машиністів;

будівельна галузь (Construction): термінологія для електрогазозварників, електриків, монтажників і слюсарів;

логістика та транспорт (Logistics): мовна підготовка для касирів та провідників, водіїв пасажирського та габаритного транспорту.

Чи можуть дорослі здобути другу освіту або перекваліфікуватися

Згідно із законом Про професійну освіту, кожен громадянин має право безкоштовно опанувати робітничий фах за кошти державного або місцевого бюджетів.

Проте для тих, хто хоче змінити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за бюджетні кошти повторно, діють певні часові та трудові ліміти. Отримати ще одну професію безкоштовно можна за таких умов:

з моменту завершення попереднього безкоштовного навчання минуло не менше трьох років;

вступник має підтверджений страховий стаж тривалістю від двох років;

у закладі є вільні місця після того, як були зараховані всі абітурієнти, що вступають на бюджет уперше.

Певні категорії громадян мають право пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію безкоштовно та без дотримання цих вимог. Серед таких:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ветерани війни, члени їхніх родин, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників України;

громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за минулою спеціальністю (за наявності офіційного медичного підтвердження);

в інших випадках, визначених чинним законодавством.

Які ще є варіанти здобуття професії для дорослих

Через Державну службу зайнятості громадяни можуть оформити спеціальний ваучер на навчання.

У 2026 році максимальна вартість такого ваучера становить 33 280 грн. Якщо обраний курс чи програма підготовки коштує менше цієї суми, держава повністю покриває витрати.

Претендувати на отримання ваучера можуть особи, які мають будь-яку першу освіту (диплом училища, коледжу чи закладу вищої освіти), не зареєстровані як безробітні та належать до однієї з категорій:

громадяни віком від 45 років (за наявності страхового стажу від 15 років);

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (ветерани та ветеранки);

люди з інвалідністю;

особи, які дістали поранення внаслідок військової агресії.

Які є додаткові можливості для ветеранів

Платформа Освіта для ветеранів пропонує нові можливості для адаптації військових до цивільного життя. Для навчання доступно понад 1,6 тис. курсів у сферах ІТ, інженерії, енергетики, логістики та будівництва.

Студенти можуть навчатися безпосередньо на робочих місцях у межах проєктів, які фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Система оцінки кваліфікацій наближається до стандартів Європейського Союзу, за прикладом реалізованого досвіду Латвії.

