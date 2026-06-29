Руководитель ЦПД Андрей Коваленко назвал ложью заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российским войскам осталось 10,5 км до Сум.

Об этом Коваленко сообщил в Telegram.

В ЦПД опровергли заявление Путина о приближении войск РФ к Сумам

— 10,5 км до Сум по словам Путина — это ложь. Он вообще вчера много глупостей наговорил, но что касается города Сумы — с весны 2025 года РФ вообще не продвигается. И от города Сумы они находятся более чем в 20 км, — подчеркнул он.

Глава ЦПД добавил, что россияне продолжают атаковать Сумы с воздуха, но речи о наступлении на город не идет.

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— Путин — классический лжец, которому приносят лживые доклады, — отметил Коваленко.

Заявление о расстоянии российских войск до Сум Путин сделал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

— Цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях — создание зоны безопасности вдоль границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Кстати, до города Сумы… осталось где-то 10,5 км, — сказал Путин.

Ранее диктатор утверждал, что у России нет планов относительно этого города и региона.

— Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами, — добавил президент РФ.

Ситуация вокруг города Сумы: что говорят в ВСУ

Заявление кремлевского диктатора прокомментировали в группировке войск Курск.

Согласно сообщению, в полосе ее ответственности ситуация остается напряженной, но без прорывов.

Враг не осуществлял и не осуществляет массированных штурмовых действий. Войска РФ не имеют никаких существенных тактических, а тем более стратегических результатов на этом направлении.

Активность россиян направлена не на полномасштабное наступление, а на отвлекание украинских сил от других участков фронта и растягивание обороны.

В ГВ Курск пояснили, что признаками подготовки к наступательным действиям являются накопление резервов в тылу, запасов боеприпасов и топлива, развертывание дополнительных полевых медицинских пунктов и интенсивная воздушная разведка.

— Таких признаков на Сумщине или на территории РФ украинские военнослужащие не наблюдают, — подчеркнули в ГВ Курск.

Отмечается, что дальность поражения артиллерийских систем и РСЗО, которыми РФ наносит удары по Сумской области, составляет примерно 15–40 км. Такие обстрелы могут осуществляться с территории России.

— Проблема Путина в том, что он совершенно не принимает во внимание ситуацию на земле, потому что ему о ней просто не докладывают. И пока российские генералы рисуют ему победные стрелочки на карте, реальное расстояние до Сум остается таким же, каким и было, — подчеркнули военные.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 июня, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки было зафиксировано три боевых столкновения с противником.

Российские войска осуществили 86 обстрелов позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

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