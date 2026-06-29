Це брехня: у ЦПД і ЗСУ спростували заяву Путіна про наближення російських військ до Сум
- Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито перебування військ РФ за 10,5 кілометрів до Сум.
- У ЦПД спростували цю заяву та зазначили, що російські війська не просуваються на Сумському напрямку з весни 2025 року.
- Реальна відстань від російських позицій до міста Суми становить понад 20 кілометрів.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав брехнею заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що російським військам залишилося 10,5 км до Сум.
Про це Коваленко повідомив у Telegram.
У ЦПД спростували заяву Путіна про наближення військ РФ до Сум
– 10,5 км до Сум за словами Путіна – це брехня. Він взагалі вчора багато дурні наговорив, але щодо міста Суми – з весни 2025 року РФ не просувається взагалі. І від міста Суми вони на понад 20 км, – наголосив він.
Очільник ЦПД додав, що росіяни продовжують атакувати Суми з повітря, але про наступ на місто не йдеться.
– Путін – класичний брехун, якому приносять брехливі доповіді, – зауважив Коваленко.
Заяву про відстань російських військ до Сум Путін зробив в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну. Текст інтерв’ю є на сайті Кремля.
– Мета для російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках — створення зони безпеки вздовж кордонів. Це завдання було поставлене після вторгнення ЗСУ в Курську область і атак, що продовжуються, на наше прикордоння. До речі, до міста Суми… залишилося десь 10,5 км, – сказав Путін.
Раніше диктатор стверджував, що Росія ” не має планів щодо цього міста та регіону”.
– Орієнтуватимемося на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, йдуть швидкими темпами, – додав президент РФ.
Ситуація довкола міста Суми: що кажуть у ЗСУ
Заяву кремлівського диктатора прокоментували в угрупованні військ Курськ.
Згідно з повідомленням, у смузі його відповідальності ситуація лишається напруженою, але без проривів.
Ворог не здійснював і не здійснює масованих штурмових дій. Війська РФ не мають жодних суттєвих тактичних, тим більше стратегічних результатів на цьому напрямку.
Активність росіян спрямована не на повномасштабний наступ, а на відволікання українських сил від інших ділянок фронту та розтягування оборони.
В УВ Курськ пояснили, що ознаками підготовки до наступальних дій є накопичення резервів у тилу, запасів боєприпасів і пального, розгортання додаткових польових медичних пунктів та інтенсивна повітряна розвідка.
– Таких ознак на Сумщині чи на території РФ українські військовослужбовці не спостерігають, – наголосили в УВ Курськ.
Зазначається, що дальність ураження артилерійських систем і РСЗВ, якими РФ завдає ударів по Сумщині, становить приблизно 15–40 км. Такі обстріли можуть здійснюватися з території Росії.
– Проблема Путіна в тому, що він зовсім не бере до уваги ситуацію на землі, бо йому про неї просто не доповідають. І поки російські генерали малюють йому переможні стрілочки на карті, реальна відстань до Сум залишається такою самою, якою і була, – наголосили військові.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 червня, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу зафіксовано три бойові зіткнення з противником.
Російські війська здійснили 86 обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів.