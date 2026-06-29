Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав брехнею заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що російським військам залишилося 10,5 км до Сум.

Про це Коваленко повідомив у Telegram.

У ЦПД спростували заяву Путіна про наближення військ РФ до Сум

– 10,5 км до Сум за словами Путіна – це брехня. Він взагалі вчора багато дурні наговорив, але щодо міста Суми – з весни 2025 року РФ не просувається взагалі. І від міста Суми вони на понад 20 км, – наголосив він.

Очільник ЦПД додав, що росіяни продовжують атакувати Суми з повітря, але про наступ на місто не йдеться.

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– Путін – класичний брехун, якому приносять брехливі доповіді, – зауважив Коваленко.

Заяву про відстань російських військ до Сум Путін зробив в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну. Текст інтерв’ю є на сайті Кремля.

– Мета для російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках — створення зони безпеки вздовж кордонів. Це завдання було поставлене після вторгнення ЗСУ в Курську область і атак, що продовжуються, на наше прикордоння. До речі, до міста Суми… залишилося десь 10,5 км, – сказав Путін.

Раніше диктатор стверджував, що Росія ” не має планів щодо цього міста та регіону”.

– Орієнтуватимемося на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, йдуть швидкими темпами, – додав президент РФ.

Ситуація довкола міста Суми: що кажуть у ЗСУ

Заяву кремлівського диктатора прокоментували в угрупованні військ Курськ.

Згідно з повідомленням, у смузі його відповідальності ситуація лишається напруженою, але без проривів.

Ворог не здійснював і не здійснює масованих штурмових дій. Війська РФ не мають жодних суттєвих тактичних, тим більше стратегічних результатів на цьому напрямку.

Активність росіян спрямована не на повномасштабний наступ, а на відволікання українських сил від інших ділянок фронту та розтягування оборони.

В УВ Курськ пояснили, що ознаками підготовки до наступальних дій є накопичення резервів у тилу, запасів боєприпасів і пального, розгортання додаткових польових медичних пунктів та інтенсивна повітряна розвідка.

– Таких ознак на Сумщині чи на території РФ українські військовослужбовці не спостерігають, – наголосили в УВ Курськ.

Зазначається, що дальність ураження артилерійських систем і РСЗВ, якими РФ завдає ударів по Сумщині, становить приблизно 15–40 км. Такі обстріли можуть здійснюватися з території Росії.

– Проблема Путіна в тому, що він зовсім не бере до уваги ситуацію на землі, бо йому про неї просто не доповідають. І поки російські генерали малюють йому переможні стрілочки на карті, реальна відстань до Сум залишається такою самою, якою і була, – наголосили військові.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 червня, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу зафіксовано три бойові зіткнення з противником.

Російські війська здійснили 86 обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів.

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