За сутки на фронте Россия потеряла в войне в Украине еще 1,5 тыс. военнослужащих. Украинские защитники уничтожили 10 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем и 1788 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 2 августа: сводка Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ, всего Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 1 449 120 личного состава.

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Кроме того, есть потери в военной технике:

  • личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;
  • танков – 12 231;
  • боевых бронированных машин – 25 070 (+10);
  • артиллерийских систем – 47 196 (+69);
  • РСЗО – 1 988 (+8);
  • средств ПВО – 1529 (+2);
  • самолетов – 439;
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2108 (+11);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);
  • крылатых ракет – 5007 (+2);
  • кораблей/катеров – 34;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);
  • специальной техники – 4486 (+2).

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, все данные о российских потерях в войне против Украины уточняются.

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