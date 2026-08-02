Юлия Захарченко, редактор ленты
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Еще 1,5 тыс. оккупантов и почти 1,8 тыс. дронов: потери РФ на 2 августа
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- По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 1,5 тыс. военнослужащих, а также 10 бронемашин, 69 артиллерийских систем и 1 788 беспилотников.
- Общие потери личного состава РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли около 1 449 120 человек.
За сутки на фронте Россия потеряла в войне в Украине еще 1,5 тыс. военнослужащих. Украинские защитники уничтожили 10 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем и 1788 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 2 августа: сводка Генштаба
По информации Генерального штаба ВСУ, всего Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 1 449 120 личного состава.
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Кроме того, есть потери в военной технике:
- личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;
- танков – 12 231;
- боевых бронированных машин – 25 070 (+10);
- артиллерийских систем – 47 196 (+69);
- РСЗО – 1 988 (+8);
- средств ПВО – 1529 (+2);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2108 (+11);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);
- крылатых ракет – 5007 (+2);
- кораблей/катеров – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);
- специальной техники – 4486 (+2).
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, все данные о российских потерях в войне против Украины уточняются.
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