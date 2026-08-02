За сутки на фронте Россия потеряла в войне в Украине еще 1,5 тыс. военнослужащих. Украинские защитники уничтожили 10 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем и 1788 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 2 августа: сводка Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ, всего Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 1 449 120 личного состава.

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Кроме того, есть потери в военной технике:

личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;

танков – 12 231;

боевых бронированных машин – 25 070 (+10);

артиллерийских систем – 47 196 (+69);

РСЗО – 1 988 (+8);

средств ПВО – 1529 (+2);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2108 (+11);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);

крылатых ракет – 5007 (+2);

кораблей/катеров – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);

специальной техники – 4486 (+2).

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, все данные о российских потерях в войне против Украины уточняются.

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