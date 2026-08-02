Протягом доби на фронті Росія втратила у війні в Україні ще 1,5 тис. військовослужбовців. Українські захисники знищили 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 2 серпня: зведення Генштабу

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом Росія у повномасштабній війні проти України втратила 1 449 120 особового складу.

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Крім цього, є втрати у військовій техніці:

  • особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;
  • танків – 12 231;
  • бойових броньованих машин – 25 070 (+10);
  • артилерійських систем – 47 196 (+69);
  • РСЗВ – 1 988 (+8);
  • засобів ППО – 1 529 (+2);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788);
  • крилатих ракет – 5 007 (+2);
  • кораблів/катерів – 34;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);
  • спеціальної техніки – 4 486 (+2).

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, всі дані про російські втрати у війні проти України уточнюються.

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