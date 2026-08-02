Протягом доби на фронті Росія втратила у війні в Україні ще 1,5 тис. військовослужбовців. Українські захисники знищили 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 2 серпня: зведення Генштабу

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом Росія у повномасштабній війні проти України втратила 1 449 120 особового складу.

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Крім цього, є втрати у військовій техніці:

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;

танків – 12 231;

бойових броньованих машин – 25 070 (+10);

артилерійських систем – 47 196 (+69);

РСЗВ – 1 988 (+8);

засобів ППО – 1 529 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788);

крилатих ракет – 5 007 (+2);

кораблів/катерів – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);

спеціальної техніки – 4 486 (+2).

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, всі дані про російські втрати у війні проти України уточнюються.

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