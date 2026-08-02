Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Ще 1,5 тис. окупантів та майже 1,8 тис. дронів: втрати ворога на 2 серпня
Головне
- За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти втратили в Україні близько 1,5 тис. військовослужбовців, а також 10 бронемашин, 69 артилерійських систем та 1 788 безпілотників.
- Загальні втрати особового складу РФ з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули близько 1 449 120 осіб.
Протягом доби на фронті Росія втратила у війні в Україні ще 1,5 тис. військовослужбовців. Українські захисники знищили 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 2 серпня: зведення Генштабу
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом Росія у повномасштабній війні проти України втратила 1 449 120 особового складу.
Зараз дивляться
Крім цього, є втрати у військовій техніці:
- особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;
- танків – 12 231;
- бойових броньованих машин – 25 070 (+10);
- артилерійських систем – 47 196 (+69);
- РСЗВ – 1 988 (+8);
- засобів ППО – 1 529 (+2);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788);
- крилатих ракет – 5 007 (+2);
- кораблів/катерів – 34;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);
- спеціальної техніки – 4 486 (+2).
Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, всі дані про російські втрати у війні проти України уточнюються.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.