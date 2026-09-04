Переговоры о завершении войны России против Украины могут возобновиться уже в сентябре, но условий для прекращения огня, скорее всего, не будет до весны 2027 года.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

Буданов о прекращении огня и возобновлении переговоров

По словам Буданова, переговорный процесс при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа, как ожидается, возобновится до конца сентября — после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

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В то же время он не ожидает быстрого прекращения боевых действий. Буданов считает, что условия, необходимые для прекращения огня, вряд ли сложатся раньше весны.

Одной из причин он назвал ожидание очередной российской зимней кампании ударов. По его словам, РФ может попытаться сломить Украину массированными бомбардировками в течение зимы. Это станет уже четвертой такой зимней кампанией за время полномасштабной войны.

— Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя бороться всю жизнь, — сказал Буданов.

Виткофф и Кушнер могут приехать в Киев

Ожидается, что новый этап переговорного процесса начнется с визита в Киев представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Они уже не раз бывали в Москве, но до сих пор ни разу не приезжали в Киев, несмотря на официальные приглашения украинской стороны.

Буданов подчеркнул, что даже во время активных боевых действий нужно поддерживать каналы связи с российской стороной.

— Конечно, мы не можем доверять друг другу, ведь мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно, — заявил он.

Какие вопросы остаются нерешенными

К моменту приостановки активного переговорного процесса американские, украинские и российские представители сузили 20-пунктный мирный план до двух ключевых нерешенных вопросов.

Первый касался будущего оккупированной Россией атомной электростанции, второй — контроля над территориями Донбасса, которые остаются под контролем Украины.

Во время переговоров обсуждались разные модели послевоенного управления спорными территориями. Среди вариантов были передача их под контроль частных военных подрядчиков, управление через Совет мира Трампа или создание совместных гражданских администраций Украины и России.

В то же время Буданов заявил, что советовал президенту Владимиру Зеленскому не соглашаться на компромиссы по Донбассу, которые позволили бы России заявить о контроле над этими территориями и установить там свой флаг.

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