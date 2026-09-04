Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на выходных посетить Россию и Украину в рамках переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское агентство ТАСС и источник, знакомый с ходом переговоров.

Визит Уиткоффа и Кушнера в РФ и Украину: что известно

По данным ТАСС, Уиткофф и Кушнер, которые участвуют в усилиях администрации Трампа по достижению мирного соглашения, должны посетить Россию и Украину в субботу и воскресенье, 5-6 сентября.

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В то же время Reuters отмечает, что официального подтверждения этих планов пока не было.

Переговоры по украинской части поездки все еще продолжаются. По словам источника, знакомого с ситуацией, команды обсуждали 6 сентября как возможную дату приезда американских представителей в Украину.

Если визит состоится, для Уиткоффа и Кушнера это будет первая поездка в Киев.

В то же время источник Reuters утверждает, что российская сторона выступает против такого развития событий.

— Русские не хотят, чтобы они приезжали в Киев, и пытаются заставить их изменить планы, — рассказал источник.

Последний раз американские переговорщики вместе были в Москве в январе 2026 года. Тогда они провели ночные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле, которые длились около четырех часов.

Новая поездка состоится на фоне значительных разногласий между Украиной и Россией по поводу возможных условий завершения войны.

Путин продолжает требовать от Украины территориальных уступок. Киев отвергает условия Москвы, которые фактически означали бы капитуляцию Украины.

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в феврале. После начала войны США и Израиля против Ирана переговорный процесс фактически был приостановлен.

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из главных тем стало продолжение контактов между украинской и американской переговорными командами.

Именно тогда стороны начали конкретно обсуждать дату первого визита представителей Трампа в Украину. Зеленский также рассказал им о ситуации на фронте и российских авиаударах.

По итогам разговора украинская и американская команды договорились продолжить работу над повесткой дня предстоящей встречи и согласованием графика дальнейших контактов.

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