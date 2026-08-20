Кислица объяснил, почему Путин не хочет переговоров о завершении войны
- Сергей Кислица заявил, что Владимир Путин сейчас не хочет вести переговоры о завершении войны.
- Российская стратегия на следующую зиму может быть направлена на раскол украинского общества.
Российский президент Владимир Путин не стремится к переговорам о завершении войны, поскольку надеется, что тяжелая зима ослабит Украину и вызовет раскол в обществе.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицы.
Путин рассчитывает на раскол украинского общества
— У Путина сейчас нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть как минимум до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны как нация, чтобы пережить эту зиму, — сказал Кислица.
Он считает, что российская стратегия на следующий зимний период предусматривает раскол украинского общества и надежду на то, что “кто-то не выдержит, кто-то начнет убегать, кто-то пойдет с вилами на власть или на сельсовет, на соседа, на брата”.
Заместитель главы ОП подчеркнул, что Украина достойно пережила прошлую зиму несмотря на блэкауты.
Он отметил, что из-за вооруженного конфликта в Иране, который начался в конце февраля, были истощены запасы антибаллистических средств США.
Кислица предполагает, что этой зимой украинцы “будут сдавать экзамен на стойкость”.
По его убеждению, Россия сможет победить только в том случае, если украинцы сами себя ослабят, “если у нас не будет единства”.
Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что осенью и зимой Россия может сосредоточить удары по украинской энергетике, системам отопления и водоснабжения, газовой инфраструктуре, а также логистическим объектам.
По его словам, россияне продолжат наносить удары и по гражданским объектам.