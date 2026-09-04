Переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відновитися вже у вересні, однак умов для припинення вогню, ймовірно, не буде до весни 2027 року.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The New York Times.

Буданов про припинення вогню та відновлення переговорів

За словами Буданова, переговорний процес за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа, як очікується, відновиться до кінця вересня — після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Зараз дивляться

Водночас швидкого припинення бойових дій він не очікує. Буданов вважає, що необхідні для припинення вогню умови навряд чи сформуються раніше весни.

Однією з причин він назвав очікування чергової російської зимової кампанії ударів. За його словами, РФ може спробувати зламати Україну масованими бомбардуваннями протягом зими. Це стане вже четвертою такою зимовою кампанією за час повномасштабної війни.

— Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна боротися все життя, — сказав Буданов.

Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва

Очікується, що новий етап переговорного процесу розпочнеться з візиту до Києва представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Вони вже неодноразово відвідували Москву, однак досі жодного разу не приїжджали до Києва, попри офіційні запрошення української сторони.

Буданов наголосив, що навіть під час активних бойових дій необхідно зберігати канали комунікації з російською стороною.

— Звичайно, ми не можемо довіряти один одному, бо ми воюємо. Це логічно та зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може бути вічною, — заявив він.

Які питання залишаються невирішеними

До моменту призупинення активного переговорного процесу американські, українські та російські представники скоротили 20-пунктовий мирний план до двох ключових невирішених питань.

Перше стосувалося майбутнього окупованої Росією атомної електростанції, друге — контролю над територіями Донбасу, які залишаються під контролем України.

Під час переговорів обговорювали різні моделі післявоєнного управління спірними територіями. Серед варіантів були передача їх під контроль приватних військових підрядників, управління через Раду миру Трампа або створення спільних цивільних адміністрацій України та Росії.

Водночас Буданов заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на компроміси щодо Донбасу, які дозволили б Росії заявити про контроль над цими територіями та встановити там свій прапор.

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