На фронте до сих пор продолжаются боевые действия, потому что российские войска не прекращают удары по территории Украины. Режим прекращения огня не может быть односторонним, поэтому силы обороны продолжают выполнять задачи.

Об этом сообщают Украинская правда и Суспільне новини со ссылкой на заявление Главного управления коммуникаций ВСУ.

Режим прекращения огня: почему не действует

– Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции выполняются в полном объеме, – говорится в заявлении.

Как утверждает собеседник, Вооруженные силы Украины продолжают выполнять определенные задачи по обороне согласно плану.

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Ранее источник в Офисе президента рассказал журналистам, что Силам обороны не поступали указания о приостановлении боевых действий на линии фронта.

Также источники в Конгрессе США утверждали о договоренности о трехдневном перемирии с 5 до 8 сентября, не уточнив его формат.

В российском Министерстве обороны признали, что ночью РФ нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по ряду регионов Украины.

В то же время американская сторона отдельно обсуждала с представителями Украины и России режим прекращения огня в воздухе накануне визита спецпредставителей президента США Уиткоффа и Кушнера в Москву.

4 сентября СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер обдумывают альтернативные планы по запланированному на ближайшие дни визиту в Киев из-за запугивания со стороны Российской Федерации.

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