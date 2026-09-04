Уиткофф и Кушнер обсуждают альтернативы визита в Киев из-за запугивания со стороны РФ — СМИ
- Kyiv Independent со ссылкой на источник пишет, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас обсуждают альтернативные планы относительно поездки в украинскую столицу.
- По данным издания, Уиткофф начал опасаться визита в Киев из-за запугиваний со стороны РФ и рисков безопасности на фоне атак России на столицу.
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обдумывают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугивания со стороны РФ, пишут СМИ.
Уиткофф и Кушнер обсуждают альтернативы визита в Киев из-за запугивания со стороны РФ
Издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву и Киев 5–6 сентября, однако Уиткофф “начал бояться” визита в украинскую столицу, поскольку есть запугивание со стороны РФ. Сейчас рассматривается, насколько поездка в Киев является безопасной.
– Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чувствительно реагирует на настроения в России. Там им говорят, что это опасно, – сообщил источник.
Напомним, что сегодня, 4 сентября, стало известно, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на выходных посетить Россию и Украину в рамках переговоров относительно завершения войны.
Поездка в Украину пока окончательно не подтверждена.
Также следует отметить, что 31 августа США и Украина стали предметно обсуждать дату первого визита представителей Трампа в Украину во время телефонного разговора Зеленского и Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера.