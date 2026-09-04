Представители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября прибудут в Киев после очередной поездки в Москву.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в пятницу, 4 сентября.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев: когда он состоится

— Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и посетят Россию. Детали поступили от команды президента США. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье — Киев, — отметил глава государства.

Президент добавил, что Украина готовится к этому визиту и обеспечит безопасность российского воздушного пространства на время пребывания представителей Трампа в России.

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Зеленский подчеркнул, что ожидает от РФ прекращения ударов по Украине во время визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

— Мы готовимся к этому визиту. Состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой — именно с теми, кто работает с Америкой, — рассказал он.

Он добавил, что Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть.

— Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна в ответ обеспечить затишье без своих воздушных ударов на время, необходимое для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом, – подчеркнул глава государства.

Напомним, в начале мая Зеленский заявлял, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев ожидается в конце весны – в начале лета.

24 августа стало известно, что Кушнер и Уиткофф якобы отложили поездку в Украину из-за недавних российских обстрелов украинской столицы.

3 сентября Зеленский сообщил, что представители Трампа должны провести встречи в Москве и Киеве, для которых уже назначены предварительные даты.

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