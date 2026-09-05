На фронті досі тривають бойові дії, тому що російські війська не припиняють ударів по території України. Режим припинення вогню не може бути одностороннім, тому Сили оборони продовжують виконувати завдання.

Про це повідомляють Українська правда та Суспільне Новини з посиланням на заяву Головного управління комунікацій ЗСУ.

Режим припинення вогню: чому не діє

– Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі, – йдеться у заяві.

Як стверджує співрозмовник, Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони, згідно з планом.

Зараз дивляться

Раніше джерело в Офісі президента розповіло журналістам, що Силам оборони не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту.

Також джерела у Конгресі США стверджували про домовленість щодо триденного перемир’я з 5 до 8 вересня, не уточнивши його формат.

У російському Міністерстві оборони визнали, що вночі РФ завдала групового удару високоточною зброєю наземного базування та ударними безпілотними літальними апаратами великої дальності по низці регіонів України.

Водночас американська сторона окремо обговорювала з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпредставників президента США Віткоффа та Кушнера до Москви.

4 вересня ЗМІ повідомляли, що Віткофф і Кушнер обдумують альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку Російської Федерації.

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