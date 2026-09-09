Во время российской атаки на Киев уничтожен склад дистрибьютора детских товаров Kiddisvit. Среди работников компании пострадавших нет, однако предприятие понесло значительные убытки.

Об этом в Facebook сообщил СЕО Kiddisvit Павел Овчинников.

Во время атаки РФ был уничтожен склад Kiddisvit

— Российские террористы уничтожили склад Kiddisvit в Киеве. Целью реактивного Шахеда стали детские игрушки. Самое важное — наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал, — говорится в сообщении.

Павел Овчинников отметил, что из-за уничтожения склада компания понесла значительные убытки. Сейчас Kiddisvit поддерживает связь с партнерами, пытается выполнить свои обязательства и восстановить полноценную работу.

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Kiddisvit — маркетингово-дистрибьюторская компания, которую в 1997 году основали братья Павел и Дмитрий Овчинниковы. Компания официально представляет мировые бренды Funкo, L.O.L.Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam, TechnoDrive и многие другие.

Дистрибуционная сеть Kiddisvit насчитывает более 700 партнеров и почти 8 000 торговых точек.

Напомним, в ночь против среды, 9 сентября, российские войска продолжили атаковать Украину ударными беспилотниками.

Под ударом оказались Киев и область, Днепр, Харьков и Николаев. Днем атака российских БпЛА продолжается.

27 августа из-за российской атаки был уничтожен распределительный центр сети Дом игрушек.

Там хранилась значительная часть товара, оттуда ежедневно отправляли игрушки в магазины сети по всей Украине.

Фото: Павел Овчинников

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