В Киеве днем ​​9 сентября прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали о пролете над столицей реактивных БПЛА.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

Атака дронов на Киев 9 сентября

В 12.36 Воздушные силы сообщили о фиксации реактивного беспилотника над Киевом. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.

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Позже Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков сбитой воздушной цели в Дарницком районе. По предварительным данным, обломки упали на открытой территории, произошло возгорание травяного настила.

По предварительной информации, в Днепровском районе фиксируется попадание беспилотника в жилой дом. Возник пожар. Впоследствии информацию уточнили – пожар возник в складском помещении. Виталий Кличко также сообщил, что в этом же районе вражеский БПЛА упал на многоэтажку. Фиксируется пожар.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На местах работают экстренные службы.

Местные паблики сообщают о детонации на левом берегу столицы.

В общей сложности количество пострадавших от вражеской атаки за сегодня выросло до девяти человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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