Атака на Киев 9 сентября: в Днепровском районе горят склады, слышны взрывы
- Над Киевом зафиксировали реактивные беспилотники.
- В двух районах города зафиксировали падение обломков и попадание.
- На местах работают экстренные службы.
В Киеве днем 9 сентября прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали о пролете над столицей реактивных БПЛА.
Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.
Атака дронов на Киев 9 сентября
В 12.36 Воздушные силы сообщили о фиксации реактивного беспилотника над Киевом. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.
Позже Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков сбитой воздушной цели в Дарницком районе. По предварительным данным, обломки упали на открытой территории, произошло возгорание травяного настила.
По предварительной информации, в Днепровском районе фиксируется попадание беспилотника в жилой дом. Возник пожар. Впоследствии информацию уточнили – пожар возник в складском помещении. Виталий Кличко также сообщил, что в этом же районе вражеский БПЛА упал на многоэтажку. Фиксируется пожар.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На местах работают экстренные службы.
Местные паблики сообщают о детонации на левом берегу столицы.
В общей сложности количество пострадавших от вражеской атаки за сегодня выросло до девяти человек.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.