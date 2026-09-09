В ночь на 9 сентября Россия провела комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты Искандер-М, S8000 Бандероль, а также ударные и другие типы беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ночная атака на Украину 9 сентября: что известно

Воздушное нападение осуществлялось с российских Орла и Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Сейчас смотрят

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 165 российских дронов типов Shahed, Гербер и других.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА в 23 местах, еще в четырех упали обломки сбитых целей.

В частности, в ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска Старокозаче в Одесской области. Дроны попали в его инфраструктуру и прилегающую территорию, вызвав разрушения и пожары.

По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое гражданских погибли, еще трое пострадали. Спасатели эвакуировали 16 человек на безопасное расстояние, а работу пункта пропуска временно приостановили.

Также утром российские войска атаковали Днепр. В городе загорелись склад со строительными материалами и частный дом, повреждено более десяти частных домов и как минимум один многоэтажник.

Из-под завалов одного из домов спасатели вытащили троих человек. В результате атаки пострадали 51-летний мужчина и 52-летняя женщина, которых госпитализировали. 15-летний парень, который находился в поврежденном доме, в госпитализации не нуждался.

На момент публикации данных атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.