Під час російської атаки на Київ знищено склад дистриб’ютора дитячих товарів Kiddisvit. Серед працівників компанії постраждалих немає, проте підприємство зазнало значних збитків.

Про це у Facebook повідомив СЕО Kiddisvit Павло Овчинніков.

Під час атаки РФ було знищено склад Kiddisvit

– Російські терористи знищили склад Kiddisvit в Києві. Ціллю реактивного Шахеда стали дитячі іграшки. Найважливіше – наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Павло Овчинніков зазначив, що через знищення складу компанія зазнала значних збитків. Наразі Kiddisvit підтримує зв’язок із партнерами, намагається виконати свої зобов’язання та відновити повноцінну роботу.

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Kiddisvit – маркетингово-дистрибуторська компанія, яку у 1997 році заснували брати Павло та Дмитро Овчиннікови. Компанія офіційно представляє світові бренди Funкo, L.O.L.Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam, TechnoDrive та багато інших.

Дистрибуційна мережа Kiddisvit налічує понад 700 партнерів і майже 8 000 торгових точок.

Нагадаємо, в ніч проти середи, 9 вересня, російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками.

Під ударом опинилися Київ та область, Дніпро, Харків і Миколаїв. Удень атака російських БпЛА триває.

27 серпня через російську атаку було знищено розподільчий центр мережі Будинок іграшок. Там зберігалася значна частина товару, звідти щодня відправляли іграшки до магазинів мережі по всій Україні.

Фото: Павло Овчинніков

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