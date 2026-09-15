Вопрос безопасности на дорогах стоит очень остро, поэтому в Правила дорожного движения регулярно вносят существенные изменения, которые предусматривают наказание водителей за их нарушение.

Дрифт до сих пор оставался без четкого определения в ПДД.

Ввели ли штраф за дрифт в Украине в 2026 году и какова сумма наказания — читайте в материале Фактов ICTV.

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Штрафуют ли водителей за дрифт в 2026 году

Дрифт — это маневр, который могут выполнять водители в городских условиях. Он представляет опасность для других участников дорожного движения. К тому же во время военного положения дрифт может приводить к возникновению паники или дискомфорта у прохожих, поскольку глушители автомобилей во время маневров мощно ревут и делают хлопки, похожие на выстрелы.

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, для того чтобы бороться с нарушителями, в Верховную Раду Украины был подан проект закона № 9642 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за умышленный управляемый занос транспортного средства (дрифт). А также проект закона № 9564 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Документом №9564 было предложено налагать штрафы за превышение уровня шума в пределах города. Однако, каким образом должен был измеряться уровень шума и фиксироваться его превышение — не указывалось.

В случае превышения водителем уровня шума предлагалось установить штраф в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 тыс. грн. В случае повторного нарушения водитель должен был бы платить 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть — 34 тыс. грн.

Также наказание могло быть в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

За дрифт также предлагался определенный штраф. За первое нарушение должен был налагаться штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан — 8 500 грн. За повторное нарушение водителя предлагали штрафовать на сумму в одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 тыс. грн. Также была предусмотрена возможность лишения водителя права управления на период от 6 месяцев до 1 года.

Однако эти законопроекты пока не рассматривались в зале заседаний Верховной Рады даже в первом чтении.

Таким образом, в 2026 году ответственность за умышленный управляемый занос транспортного средства (дрифтование), а также за превышение уровня шума в законодательстве Украины не предусмотрена.

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