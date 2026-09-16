В Украине разрабатываются решения о возобновлении обязательного декларирования доходов для представителей Сил безопасности и правоохранительных органов, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Восстановление деклараций для тыловых силовых структур

По словам президента, 16 сентября состоялось рабочее совещание по наработке последующих законодательных шагов.

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Одним из ключевых инициатив станет возвращение имущественного декларирования для правоохранителей и представителей Сил безопасности, которые находятся в тылу.

Зеленский подчеркнул, что механизм декларирования должен быть восстановлен в полном объеме, чтобы обеспечить эффективный контроль за имущественным положением и реальным образом жизни чиновников силового блока.

Кроме того, в стране инициируют масштабную проверку руководителей центральных органов исполнительной власти с высокими коррупционными рисками.

Проверка руководящего состава центральных органов исполнительной власти

Президент также сообщил о проведении переговоров с премьер-министром Сергеем Корецким, который возглавляет Кабинет министров Украины с июля 2026 года.

Во время разговора они согласовали необходимость тщательной проверки руководящего состава центральных органов исполнительной власти. Контроль будет касаться как уже назначенных руководителей, так и тех должностных лиц, которые только выполняют обязанности.

— От налоговой, АРМА и до различных инспекций, у которых есть коррупционные риски и они высоки, — подчеркнул Зеленский.

Отдельно в своем обращении президент отметил важность принятия Верховной Радой законов, предусмотренных международными обязательствами Украины. Реализация этих решений напрямую связана с привлечением финансирования в государственный бюджет и частичным покрытием его дефицита.

Президент подчеркнул, что привлеченные от международных партнеров деньги критически важны для поддержания общей устойчивости государства и обеспечения финансирования оборонных потребностей Украины.

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