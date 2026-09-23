Если вы несвоевременно платите алименты на содержание ребенка, следует быть готовым к возможным ограничениям. Один из действенных методов воздействия на неплательщиков — это применение финансовых санкций в виде штрафов.

Факты ICTV узнавали, какая ответственность за неуплату алиментов и суммы штрафов.

Какая ответственность за неуплату алиментов

Согласно части 1 статьи 196 Семейного кодекса Украины, в случае возникновения задолженности по алиментам, взыскатель имеет право на начисление неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки. Максимальный размер пени ограничен 100% от суммы задолженности.

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Однако, согласно части 2 этой же статьи, суд может уменьшить размер пени, учитывая материальное состояние и семейное положение плательщика алиментов. В случае применения к должнику мер принудительного исполнения, предусмотренных частью 14 статьи 71 Закона Украины Об исполнительном производстве, максимальный размер пени ограничивается разницей между суммой задолженности и суммой взысканных средств с помощью этих мер.

Как рассчитать размер штраф за неуплату алиментов на ребенка в 2026 году:

Если общая сумма задолженности превышает размер алиментов, которые должны были быть уплачены в течение одного года, исполнитель имеет право вынести постановление о наложении штрафа в размере 20% от суммы долга.

В случае просрочки выплат на два года применяется штраф в размере 30% от общей суммы задолженности.

Если долг накопился за три года или более, взимается штраф в размере 50% от неуплаченной суммы алиментов.

Ответственность за просрочку уплаты алиментов: как рассчитать сумму штрафов

Предположим, что сумма ежемесячных алиментов составляет 10 000 гривен, а отец не платил их в течение 3 лет. За этот период накопилась задолженность в размере 360 000 гривен (10 000 гривен в месяц умножить на 36 месяцев).

Поскольку просрочка составляет более 3 лет, к этой сумме добавляется штраф в размере 50%. Таким образом, штраф составляет 180 000 гривен (50% от 360 000 гривен). Итак, общая сумма задолженности, которую должен уплатить должник, составляет 540 000 гривен (360 000 гривен задолженности плюс 180 000 гривен штрафа).

Предусмотрена ли уголовная ответственность за неуплату алиментов

Согласно статье 164 Уголовного кодекса Украины, умышленное уклонение от уплаты алиментов, установленных судом, или от содержания несовершеннолетних детей наказывается уголовной ответственностью. Санкция статьи предусматривает такие виды наказания: общественные работы, арест или ограничение свободы. За повторное совершение такого преступления предусмотрена более строгая ответственность.

Виды наказаний:

Общественные работы (80-120 часов);

Арест (до 3 месяцев);

Ограничение свободы (до 2 лет).

Если правонарушитель имеет судимость за аналогичное правонарушение, то наказание ужесточается:

Общественные работы (120-240 часов);

Арест (от 3 до 6 месяцев);

Ограничение свободы (от 2 до 3 лет).

Основания для привлечения к уголовной ответственности:

Обращение получателя алиментов в суд с иском о взыскании алиментов, по результатам которого должно быть принято судебное решение.

Наличие задолженности по выплатам на сумму, равную общему размеру алиментов за три месяца.

Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, что может проявляться в действиях должника, направленных на невыполнение судебного решения (сокрытие доходов, изменение места жительства или работы без уведомления государственного исполнителя).

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