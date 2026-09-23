Якщо ви несвоєчасно сплачуєте аліменти на утримання дитини, слід бути готовим до можливих обмежень. Один із дієвих методів впливу на неплатників – це застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів.

Факти ICTV дізнавалися, яка відповідальність за несплату аліментів та суми штрафів.

Яка відповідальність за несплату аліментів

Відповідно до частини 1 статті 196 Сімейного кодексу України, у випадку виникнення заборгованості за аліментами, стягувач має право на нарахування неустойки (пені) в розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Максимальний розмір пені обмежений 100% від суми заборгованості.

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Однак, згідно з частиною 2 цієї ж статті, суд може зменшити розмір пені, враховуючи матеріальний стан та сімейне становище платника аліментів. У разі застосування до боржника заходів примусового виконання, передбачених частиною 14 статті 71 Закону України Про виконавче провадження, максимальний розмір пені обмежується різницею між сумою заборгованості та сумою стягнутих коштів за допомогою цих заходів.

Як розрахувати розмір штрафу за несплату аліментів на дитину в 2026 році:

Якщо загальна сума заборгованості перевищує розмір аліментів, що мали бути сплачені протягом року, виконавець має право винести постанову про накладення штрафу в розмірі 20% від суми боргу.

У разі прострочення виплат на два роки застосовується штраф у розмірі 30% від загальної суми заборгованості.

Якщо борг накопичився за три роки або більше, стягується штраф у розмірі 50% від несплаченої суми аліментів.

Відповідальність за прострочення сплати аліментів: як розрахувати суму штрафів

Припустимо, що сума щомісячних аліментів становить 10 000 гривень, а батько не сплачував їх протягом 3 років. За цей період накопичилася заборгованість у розмірі 360 000 гривень (10 000 гривень на місяць помножити на 36 місяців).

Оскільки прострочення становить понад 3 роки, до цієї суми додається штраф у розмірі 50%. Таким чином, штраф становить 180 000 гривень (50% від 360 000 гривень). Отже, загальна сума заборгованості, яку повинен сплатити боржник, становить 540 000 гривень (360 000 гривень заборгованості плюс 180 000 гривень штрафу).

Чи передбачена кримінальна відповідальність за несплату аліментів

Згідно зі статтею 164 Кримінального кодексу України, умисне ухилення від сплати аліментів, встановлених судом, або від утримання неповнолітніх дітей карається кримінальною відповідальністю. Санкція статті передбачає такі види покарання: громадські роботи, арешт або обмеження волі. За повторне вчинення такого злочину передбачена більш сувора відповідальність.

Види покарань:

Громадські роботи (80-120 годин);

Арешт (до 3 місяців);

Обмеження волі (до 2 років).

Якщо правопорушник має судимість за аналогічне правопорушення, то покарання посилюється:

Громадські роботи (120-240 годин);

Арешт (від 3 до 6 місяців);

Обмеження волі (від 2 до 3 років).

Підстави для притягнення до кримінальної відповідальності:

Звернення отримувача аліментів до суду з позовом про стягнення аліментів, за результатами якого повинно бути ухвалено судове рішення.

Наявність заборгованості з виплат на суму, що дорівнює загальному розміру аліментів за три місяці.

Злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, що може проявлятися у діях боржника, спрямованих на невиконання судового рішення (приховування доходів, зміна місця проживання чи роботи без повідомлення державного виконавця).

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