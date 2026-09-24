Всего с начала прошедших суток произошло 242 боевых столкновения.

Агрессор нанес 59 авиаударов с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 4185 дронов-камикадзе и осуществил 1801 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 24 сентября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.