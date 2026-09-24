Загалом від початку минулоїдоби відбулося 242 бойових зіткнення.

Агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіабомб, залучив для ударів 4185 дронів-камікадзе та здійснив 1801 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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