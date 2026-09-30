Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, заявив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі України

У ніч проти 30 вересня російські війська атакували ракетами та безпілотниками енергетичні об’єкти у Києві, Київській області та низці інших регіонів.

За словами Корецького, фактично від початку літа не минало дня без атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас настільки масштабного комбінованого удару не було від завершення минулого опалювального сезону.

Зараз дивляться

– Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону, – заявив премʼєр-міністр.

Внаслідок нічної атаки зафіксовані пошкодження та руйнування енергетичних об’єктів. Наразі фахівці оцінюють стан обладнання та визначають терміни його відновлення.

Корецький також закликав місцеву владу перевірити готовність резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури у громадах та якнайшвидше завершити встановлення і підключення необхідного обладнання.

Загалом від вечора 29 вересня під російськими ударами опинилися 11 регіонів України. Окрім енергетичних об’єктів, РФ атакувала житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства та залізницю.

За попередніми даними, внаслідок атак постраждали 14 людей. П’ятеро загинули, серед них дитина.

У низці областей зберігається загроза повторних ударів. На місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атак, постраждалим надають необхідну допомогу.

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