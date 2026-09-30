В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроэнергии осталась часть потребителей пяти областей Украины и столицы.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения света в Украине 30 сентября: что известно

В Укрэнерго сообщили, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре к утру возникли новые отключения сразу в нескольких регионах.

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Без электричества осталась часть потребителей в:

Киеве;

Киевской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Сумской области.

Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время в некоторых областях на момент сообщения Укрэнерго еще действовала воздушная тревога.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось. По состоянию на 09:30 30 сентября оно было на 2,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня.

В Укрэнерго объяснили это ясной погодой в большинстве регионов. Благодаря этому бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, а объем электроэнергии, который потребители берут из общей сети, уменьшается.

В то же время 29 сентября суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на 1,3% выше, чем максимальный показатель предыдущего дня.

В Укрэнерго призвали украинцев рационально использовать электроэнергию и, по возможности, перенести использование мощных приборов на дневное время.

— Сегодня целесообразно перенести использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00, — отметили в компании.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям стоит следить за сообщениями своих операторов системы распределения.

Напомним, что в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. По данным ДТЭК, в результате ударов была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.

После атаки энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. По состоянию на утро удалось восстановить электроснабжение в 8 тыс. домов.