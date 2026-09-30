Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень унаслідок чергової російської атаки. Пошкоджено генерувальне обладнання станції.

РФ атакувала Трипільську ТЕС: що відомо

Як повідомили у ПАТ Центренерго, фахівці мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

— Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — повідомив генеральний директор компанії Сергій Ісаченко.

Інші подробиці щодо наслідків удару в Центренерго наразі не розголошують із міркувань безпеки.

Зараз дивляться

У компанії наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, настільки масований й комбінований удар відбувся вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Фото: ПАТ Центренерго

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.