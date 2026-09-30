РФ атакувала Трипільську ТЕС, пошкоджено генерувальне обладнання станції
- Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки 30 вересня.
- У Центренерго повідомили, що на станції пошкоджено генеруюче обладнання, а фахівці мають оцінити його стан і визначити обсяг ремонту.
Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень унаслідок чергової російської атаки. Пошкоджено генерувальне обладнання станції.
РФ атакувала Трипільську ТЕС: що відомо
Як повідомили у ПАТ Центренерго, фахівці мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.
— Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — повідомив генеральний директор компанії Сергій Ісаченко.
Інші подробиці щодо наслідків удару в Центренерго наразі не розголошують із міркувань безпеки.
У компанії наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.
За його словами, настільки масований й комбінований удар відбувся вперше з кінця минулого опалювального сезону.
Фото: ПАТ Центренерго