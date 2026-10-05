В Киеве задержали военнослужащего ВСУ, которого СБУ подозревает в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ.

О задержании сообщила Служба безопасности Украины.

Военного ВСУ подозревают в государственной измене: что известно

По данным СБУ, фигурант собирал информацию об объектах обороны и критической инфраструктуры для корректировки массированных российских атак на Киев в период с 21 по 24 сентября.

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В течение четырех дней он отслеживал потенциальные цели, чтобы навести на столицу реактивные дроны типа Герань-5 и баллистические ракеты.

В СБУ отметили, что в результате обстрелов, произошедших в эти дни, погибли и были ранены мирные жители Киева. Комбинированные атаки также повредили жилой сектор в нескольких районах столицы и роддом.

По данным расследования, наведением атак занимался военнослужащий ВСУ, которого незадолго до этого мобилизовали в Тернопольской области.

После призыва он самовольно покинул дислокацию воинской части в Киевской области, поселился в одном из хостелов столицы и начал искать “легкие” заработки в Telegram-каналах.

Именно там, как утверждают в СБУ, мужчину завербовал российский спецслужбист, который в обмен на обещание “быстрых” денег поручил ему корректировать удары по Киеву.

По данным следствия, агент передавал российской стороне координаты объектов, которые, по его мнению, могли использоваться Силами обороны.

После российских атак он выезжал на место и осматривал последствия попаданий.

Кроме того, по информации СБУ, фигурант готовил поджоги служебных автомобилей украинских защитников.

Также он совершил разведывательную поездку в Полтавскую область, где должен был выяснить ситуацию в регионе после недавних обстрелов.

Сотрудники СБУ задержали мужчину недалеко от его временного места проживания.

Во время обысков у него обнаружили два смартфона, с помощью которых, по данным следствия, он координировал свои действия с ФСБ.

Также правоохранители изъяли легковоспламеняющуюся смесь. В СБУ утверждают, что мужчина планировал использовать ее для поджога автомобиля украинского военного.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.