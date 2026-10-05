У Києві затримали військовослужбовця ЗСУ, якого СБУ підозрює у державній зраді та співпраці з ФСБ.

Про затримання повідомила Служба безпеки України.

Військового ЗСУ підозрюють у держзраді: що відомо

За даними СБУ, фігурант збирав інформацію про об’єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих російських атак на Київ у період з 21 до 24 вересня.

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Упродовж чотирьох днів він відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу Герань-5 та балістичні ракети.

У СБУ зазначили, що внаслідок обстрілів, які відбулися у ці дні, загинули та були поранені мирні жителі Києва. Комбіновані атаки також пошкодили житловий сектор у декількох районах столиці та пологовий будинок.

За матеріалами розслідування, наведенням атак займався військовослужбовець ЗСУ, якого незадовго до цього мобілізували у Тернопільській області.

Після призову він самовільно залишив розташування військової частини у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці та почав шукати “легкі” заробітки у Telegram-каналах.

Саме там, як стверджують у СБУ, чоловіка завербував російський спецслужбіст, який в обмін на обіцянку “швидких” грошей доручив йому коригувати удари по Києву.

За даними слідства, агент передавав російській стороні локації об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

Після російських атак він виходив на місцевість та оглядав наслідки влучань.

Крім того, за інформацією СБУ, фігурант готував підпали службових автомобілів українських захисників.

Також він здійснив розвідувальну поїздку до Полтавської області, де мав з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.

Співробітники СБУ затримали чоловіка поблизу його тимчасового місця проживання.

Під час обшуків у нього виявили два смартфони, з яких, за даними слідства, він координував свої дії з ФСБ.

Також правоохоронці вилучили легкозаймисту суміш. У СБУ стверджують, що її чоловік планував використати для підпалу автомобіля українського військового.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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