После российских атак на Киев в сети продолжают появляться фотографии и видеоматериалы с работой ПВО, а также последствиями обстрелов. Неосторожно обнародованный контент представляет непосредственную угрозу безопасности Киева и его жителей, ведь враг использует эти данные для корректировки повторных ударов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Запрет публикации последствий обстрелов

В КГГА отмечают, что российские военные и пропагандисты системно отслеживают и анализируют публикации в украинских соцсетях. Даже одно сообщение или короткое видео может поставить под угрозу жизнь военнослужащих, спасателей, медиков и людей, находящихся на местах прилетов.

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Категорически запрещено снимать и распространять:

работу Сил противовоздушной обороны;

последствия ракетных или дроновых ударов;

военные объекты и перемещение военной техники;

местонахождение или перемещение подразделений Вооруженных сил Украины и других оборонных формирований.

В КГГА напомнили об ответственности

Разглашение подобной информации квалифицируется как преступление. В зависимости от обстоятельств такие действия подпадают под ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

В частности, за несанкционированное распространение данных о перемещении украинских войск или предоставлении информации государству-агрессору предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В КГГА призывают граждан при обнаружении таких публикаций в сети немедленно сообщать правоохранительным органам или Службе безопасности Украины.

Также в КГГА напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. В частности, во время объявления сигнала воздушной тревоги запрещено находиться на открытой местности, поэтому следует немедленно направляться в укрытие.

Карта ближайших защитных сооружений доступна на официальном портале и мобильном приложении Киев Цифровой.

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