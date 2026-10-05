В КГГА напомнили об ответственности за съемку работы ПВО в Киеве
- В КГГА призвали не публиковать фото и видео работы ПВО, а также последствий вражеских обстрелов Киева.
- Распространение такого контента помогает врагу корректировать удары и может наказываться заключением на срок до 12 лет.
После российских атак на Киев в сети продолжают появляться фотографии и видеоматериалы с работой ПВО, а также последствиями обстрелов. Неосторожно обнародованный контент представляет непосредственную угрозу безопасности Киева и его жителей, ведь враг использует эти данные для корректировки повторных ударов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Запрет публикации последствий обстрелов
В КГГА отмечают, что российские военные и пропагандисты системно отслеживают и анализируют публикации в украинских соцсетях. Даже одно сообщение или короткое видео может поставить под угрозу жизнь военнослужащих, спасателей, медиков и людей, находящихся на местах прилетов.
Категорически запрещено снимать и распространять:
- работу Сил противовоздушной обороны;
- последствия ракетных или дроновых ударов;
- военные объекты и перемещение военной техники;
- местонахождение или перемещение подразделений Вооруженных сил Украины и других оборонных формирований.
В КГГА напомнили об ответственности
Разглашение подобной информации квалифицируется как преступление. В зависимости от обстоятельств такие действия подпадают под ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.
В частности, за несанкционированное распространение данных о перемещении украинских войск или предоставлении информации государству-агрессору предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В КГГА призывают граждан при обнаружении таких публикаций в сети немедленно сообщать правоохранительным органам или Службе безопасности Украины.
Также в КГГА напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. В частности, во время объявления сигнала воздушной тревоги запрещено находиться на открытой местности, поэтому следует немедленно направляться в укрытие.
Карта ближайших защитных сооружений доступна на официальном портале и мобильном приложении Киев Цифровой.