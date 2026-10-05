Після російськи атак на Київ у мережі продовжують з’являтися фотографії та відеоматеріали з роботою ППО, а також наслідками обстрілів. Необережно оприлюднений контент становить безпосередню загрозу для безпеки Києва та його жителів, адже ворог використовує ці дані для коригування повторних ударів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Заборона публікації наслідків обстрілів

У КМДА наголошують, що російські військові та пропагандисти системно відстежують та аналізують публікації в українських соцмережах. Навіть один допис чи коротке відео може поставити під загрозу життя військовослужбовців, рятувальників, медиків та людей, які перебувають на місцях прильотів.

Зараз дивляться

Категорично заборонено знімати та поширювати:

роботу Сил протиповітряної оборони;

наслідки ракетних або дронових ударів;

військові об’єкти та переміщення військової техніки;

місця розташування чи переміщення підрозділів Збройних сил України та інших оборонних формувань.

У КМДА нагадали про відповідальність

Розголошення подібної інформації кваліфікується як злочин. Залежно від обставин, такі дії підпадають під ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Зокрема, за несанкціоноване поширення даних про переміщення українських військ або надання інформації державі-агресору передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

У КМДА закликають громадян у разі виявлення таких публікацій у мережі негайно повідомляти правоохоронні органи або Службу безпеки України.

Також у КМДА нагадують про необхідність дотримання правил безпеки. Зокрема, під час оголошення сигналу повітряної тривоги заборонено перебувати на відкритій місцевості, тому слід негайно прямувати в укриття.

Карта найближчих захисних споруд доступна на офіційному порталі та в мобільному додатку Київ Цифровий.

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