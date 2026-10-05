В Киеве между правым и левым берегом запускают 18 дополнительных рейсов City Express
- В Киеве временно увеличивают количество поездов между правым и левым берегом.
- Дополнительные шаттлы будут курсировать в течение пяти дней.
В Киеве с 5 по 9 октября запускают 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегом.
О запуске дополнительных рейсов сообщили в Kyiv City Express.
В Киеве запускают 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express
С 5 по 9 октября запланировали 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи.
Шаттлы будут курсировать в часы пиковой нагрузки:
- утром — с 06:00 до 09:00;
- вечером — с 16:00 до 21:00.
На станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на третьем пути.
На станции Дарница пассажиры смогут сесть или выйти на первом или втором пути. В Kyiv City Express советуют внимательно слушать объявления на станции.
Дополнительные рейсы также будут останавливаться на станции Березняки.
Помимо дополнительных шаттлов Kyiv City Express, пассажиры могут воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами, которые курсируют в или из Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича.
Они делают обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница. Пригородные поезда также будут останавливаться на станции Березняки.
Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов, регулярных поездов и поездов Kyiv City Express в часы пик между берегами будет курсировать до шести рейсов.
Напомним, что утром 4 октября российские войска вновь атаковали Северный мост в Киеве. Было зафиксировано попадание в дорожное полотно моста, который накануне уже подвергся российскому удару.
После атаки в столице изменили движение общественного транспорта. Автобусы №22 и №91 с левого на правый берег направили через Дарницкий мост. Также изменили маршруты троллейбусов №29, 30, 31, 47 и автобусов №21, 73, 101, 114.
Во время этой атаки пострадали два человека.