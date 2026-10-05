В Киеве с 5 по 9 октября запускают 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегом.

О запуске дополнительных рейсов сообщили в Kyiv City Express.

В Киеве запускают 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express

С 5 по 9 октября запланировали 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи.

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Шаттлы будут курсировать в часы пиковой нагрузки:

утром — с 06:00 до 09:00;

вечером — с 16:00 до 21:00.

На станции Выдубичи посадка и высадка будут происходить на третьем пути.

На станции Дарница пассажиры смогут сесть или выйти на первом или втором пути. В Kyiv City Express советуют внимательно слушать объявления на станции.

Дополнительные рейсы также будут останавливаться на станции Березняки.

Помимо дополнительных шаттлов Kyiv City Express, пассажиры могут воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами, которые курсируют в или из Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича.

Они делают обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница. Пригородные поезда также будут останавливаться на станции Березняки.

Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов, регулярных поездов и поездов Kyiv City Express в часы пик между берегами будет курсировать до шести рейсов.

Напомним, что утром 4 октября российские войска вновь атаковали Северный мост в Киеве. Было зафиксировано попадание в дорожное полотно моста, который накануне уже подвергся российскому удару.

После атаки в столице изменили движение общественного транспорта. Автобусы №22 и №91 с левого на правый берег направили через Дарницкий мост. Также изменили маршруты троллейбусов №29, 30, 31, 47 и автобусов №21, 73, 101, 114.

Во время этой атаки пострадали два человека.