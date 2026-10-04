Северный мост в Киеве во второй раз попал под российский удар
Утром 4 октября зафиксировали попадание в дорожное полотно Северного моста в Киеве, который накануне уже попадал под российский удар.
О повторной атаке на Северный мост сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Атака на Северный мост в Киеве 4 октября: что известно
По словам Виталия Кличко, во время утренней атаки 4 октября произошло попадание в дорожное полотно Северного моста.
— Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место, — сообщил Кличко.
Позже мэр сообщил, что в результате вражеского удара также повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды.
Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.
Как изменилось движение транспорта по Северному мосту после атаки
В то же время в столице временно изменили маршрут автобусов №22 и №91. С левого на правый берег они курсируют через Дарницкий мост.
Движение организовано по такой схеме:
- Просп. Николая Бажана — Днепровская набережная — ул. Березняковская — ул. Юрия Шумского — ул. Петра Радзиня — Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост — Надднепрянское шоссе — бульв. Николая Михновского — Голосеевский просп., далее по своим маршрутам.
В направлении с правого на левый берег автобусы №22 и №91 курсируют по ранее измененным маршрутам.
Кроме того, изменилось движение троллейбусов №29, 30, 31, 47 и автобусов №21, 73, 101, 114.
Троллейбусы №29, 30, 31 и 47 с левого берега курсируют от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Троллейбусы № 29, 30 и 31 с правого берега курсируют от железнодорожной платформы Куреневка, станции метро Лукьяновская и ул. Кадетский Гай до станции метро Почайна.
Автобусы № 21, 73, 101 и 114 курсируют до Дарницкой площади.
Накануне, 3 октября, российские войска впервые атаковали ударными беспилотниками Северный мост в Киеве.
В результате удара пострадали два человека. Одному из них медики оказали помощь на месте, второго госпитализировали, а позже перевели на амбулаторное лечение.
Также на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.
Из-за ремонтных работ движение по мосту ограничивали: с левого на правый берег работали три полосы, а с правого на левый — одна.
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