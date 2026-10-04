Утром 4 октября зафиксировали попадание в дорожное полотно Северного моста в Киеве, который накануне уже попадал под российский удар.

О повторной атаке на Северный мост сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Северный мост в Киеве 4 октября: что известно

По словам Виталия Кличко, во время утренней атаки 4 октября произошло попадание в дорожное полотно Северного моста. Сейчас смотрят — Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место, — сообщил Кличко. Позже мэр сообщил, что в результате вражеского удара также повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения. Как изменилось движение транспорта по Северному мосту после атаки В то же время в столице временно изменили маршрут автобусов №22 и №91. С левого на правый берег они курсируют через Дарницкий мост. Движение организовано по такой схеме: Просп. Николая Бажана — Днепровская набережная — ул. Березняковская — ул. Юрия Шумского — ул. Петра Радзиня — Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост — Надднепрянское шоссе — бульв. Николая Михновского — Голосеевский просп., далее по своим маршрутам.

В направлении с правого на левый берег автобусы №22 и №91 курсируют по ранее измененным маршрутам. Кроме того, изменилось движение троллейбусов №29, 30, 31, 47 и автобусов №21, 73, 101, 114. Троллейбусы №29, 30, 31 и 47 с левого берега курсируют от ул. Милославской до Дарницкой площади. Троллейбусы № 29, 30 и 31 с правого берега курсируют от железнодорожной платформы Куреневка, станции метро Лукьяновская и ул. Кадетский Гай до станции метро Почайна. Автобусы № 21, 73, 101 и 114 курсируют до Дарницкой площади.

Накануне, 3 октября, российские войска впервые атаковали ударными беспилотниками Северный мост в Киеве.

В результате удара пострадали два человека. Одному из них медики оказали помощь на месте, второго госпитализировали, а позже перевели на амбулаторное лечение.

Также на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Из-за ремонтных работ движение по мосту ограничивали: с левого на правый берег работали три полосы, а с правого на левый — одна.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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