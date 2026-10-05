З 5 до 9 жовтня запускають 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express між правим та лівим берегом Києва.

Про запуск додаткових рейсів повідомили у Kyiv City Express.

У Києві запускають 18 додаткових шатлів Kyiv City Express

З 5 до 9 жовтня призначили 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі.

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Шатли курсуватимуть у години найбільшого навантаження:

вранці — з 06:00 до 09:00;

ввечері — з 16:00 до 21:00.

На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на третій колії.

На станції Дарниця пасажири зможуть сісти або вийти на першій чи другій колії. У Kyiv City Express радять уважно слухати оголошення на станції.

Додаткові рейси також зупинятимуться на станції Березняки.

Окрім додаткових шатлів Kyiv City Express, пасажири можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, які курсують до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича.

Вони роблять обов’язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця. Приміські поїзди також зупинятимуться на станції Березняки.

Завдяки поєднанню додаткових шатлів, графікових поїздів та поїздів Kyiv City Express у пікові години між берегами курсуватиме до шести рейсів.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня російські війська повторно атакували Північний міст у Києві. Було зафіксовано влучання в дорожнє полотно мосту, який напередодні вже потрапляв під російський удар.

Після атаки у столиці змінили рух громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег спрямували через Дарницький міст. Також змінили маршрути тролейбусів №29, 30, 31, 47 та автобусів №21, 73, 101, 114.

Під час цієї атаки постраждали двоє людей.

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