В результате ночной атаки на Прилуки 7 октября был поврежден газопровод среднего давления.

Об этом сообщил представитель Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.

Более 18 тысяч жителей Прилук остались без газа

В результате ночной атаки на Прилуки 7 октября более 18 тысяч жителей города временно остались без газоснабжения.

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На месте работают бригады Газмережі. Специалисты проверяют газовые сети и оборудование, чтобы как можно быстрее возобновить подачу газа.

В Нафтогазе также сообщили, что в многоэтажке, где российская ракета разрушила подъезды, жили, в частности, сотрудники Группы Нафтогаз.

На момент публикации сообщения известно о гибели одной сотрудницы Группы.

Расчистка завалов продолжается. Местные предприятия Нафтогаза предоставляют технику и людей для проведения поисково-спасательных работ.

Атака на Прилуки 7 октября: что известно

В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку.

По последним данным, погибли девять человек, среди них трое детей, в том числе восьмилетний мальчик. Еще 34 человека получили травмы, среди них пятеро детей. Самой младшей пострадавшей девочке три года.

В многоквартирном доме разрушены два подъезда. Также повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

Сейчас на месте продолжается разбор завалов и ликвидация последствий атаки на Прилуки 7 октября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.