Во время атаки на Прилуки был поврежден газопровод: более 18 тыс. человек без газа
- Во время российской атаки был поврежден газопровод среднего давления в Прилуках.
- Более 18 тысяч жителей города временно остались без газа.
В результате ночной атаки на Прилуки 7 октября был поврежден газопровод среднего давления.
Об этом сообщил представитель Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.
Более 18 тысяч жителей Прилук остались без газа
В результате ночной атаки на Прилуки 7 октября более 18 тысяч жителей города временно остались без газоснабжения.
На месте работают бригады Газмережі. Специалисты проверяют газовые сети и оборудование, чтобы как можно быстрее возобновить подачу газа.
В Нафтогазе также сообщили, что в многоэтажке, где российская ракета разрушила подъезды, жили, в частности, сотрудники Группы Нафтогаз.
На момент публикации сообщения известно о гибели одной сотрудницы Группы.
Расчистка завалов продолжается. Местные предприятия Нафтогаза предоставляют технику и людей для проведения поисково-спасательных работ.
Атака на Прилуки 7 октября: что известно
В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку.
По последним данным, погибли девять человек, среди них трое детей, в том числе восьмилетний мальчик. Еще 34 человека получили травмы, среди них пятеро детей. Самой младшей пострадавшей девочке три года.
В многоквартирном доме разрушены два подъезда. Также повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.
Сейчас на месте продолжается разбор завалов и ликвидация последствий атаки на Прилуки 7 октября.
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