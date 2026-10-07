В ночь на 7 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ударные дроны.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Черниговская, Кировоградская области.

Есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения, а также объекты транспортной и другой инфраструктуры.

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Подробнее о последствиях атак на регионы Украины 7 октября читайте в материале Фактов ICTV.

Атака на Украину 7 октября: что известно

В ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину.

Враг применил противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, запущенные из Ростовской области РФ, а также баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей.

Кроме того, Россия выпустила 48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, Искандер-К и Калибр.

Также враг запустил 130 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов Пародия. 46 из запущенных Shahed были реактивными.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 161 воздушную цель:

5 баллистических и противокорабельных ракет Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс;

39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Калибр (информация о еще шести крылатых ракетах уточняется);

117 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других типов, среди них 38 реактивных Shahed.

Попадания ракет и ударных беспилотников зафиксировали в 18 местах, еще в 5 местах упали обломки сбитых целей.

Последствия атаки на Киев

Ночью российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Самые серьезные последствия зафиксировали в Дарницком районе. На территории гаражного кооператива возник пожар площадью 200 кв. м. Повреждено примерно 15 гаражных боксов и десять автомобилей.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин в возрасте 73 и 66 лет. Еще двоих людей удалось спасти.

По другому адресу в Дарницком районе обломки упали на открытой территории.

В Подольском районе в результате атаки возник пожар в двух нежилых зданиях. Также сообщалось о повреждении складских помещений и частичном разрушении перекрытия офисно-складского здания.

Последствия атаки зафиксировали и в Шевченковском районе. Повреждены окна одного из жилых домов.

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 7 октября Киевская область подверглась комбинированной атаке российских беспилотников и баллистических ракет.

В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения. Там возникли пожары, которые удалось локализовать.

Также повреждены грузовик и прицеп.

По предварительным данным, люди не пострадали. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Последствия атаки на Полтавскую область

Полтавская область ночью и утром 7 октября подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. Взрывы раздавались, в частности, в Кременчуге.

Во время атаки зафиксировано попадание в жилой район Кременчуга. Повреждены многоквартирные дома.

Также российские войска попали в одно из предприятий в Кременчугском районе.

По предварительной информации, двое человек погибли, еще восемь получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи около 250 абонентов в Котелевской общине временно остались без света.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Российские войска почти 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракет.

В Днепре повреждены промышленное предприятие, многоквартирные дома и спортивный клуб.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская и Червоногригорьевская общины. Повреждены частный дом и автомобили.

65-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 64-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе российские войска также атаковали Николаевскую общину.

Последствия атаки на Александрию

Утром 7 октября российские войска атаковали Александрию в Кировоградской области.

По словам мэра Александрии Сергея Кузьменко, под ударом оказалось одно из предприятий города.

В результате атаки погибли два человека. Один человек находится под завалами. Еще трое получили ранения.

К слову, зафиксированы последствия и в Светловодске Кировоградской области. Там упали обломки на открытой территории. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

На местах работают соответствующие службы. Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.

Последствия атаки на Прилуки

В ночь на 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось на жилой многоэтажный дом.

В результате атаки были разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома. Также пострадали другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

В другом месте из-за российского удара вспыхнул пожар в производственном здании.

По последним данным Национальной полиции, по состоянию на 11:30 число погибших в Прилуках выросло до девяти. Из-под завалов многоэтажки извлекли тела трех детей.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть восьмилетний мальчик. Также было известно о 34 пострадавших, среди которых пятеро детей. Самой младшей пострадавшей девочке — три года.

Среди раненых есть полицейская. Ее муж, который раньше воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели и полицейские ищут пропавших без вести людей, которые могут находиться под завалами пятиэтажного дома.

В Прилуках также разворачивают мобильный сервисный центр МВД, где люди могут бесплатно восстановить утерянные документы или списать поврежденные автомобили. К ликвидации последствий привлекают и подразделения из соседних областей.

По данным следствия, российские войска атаковали Прилуки крылатыми ракетами. Черниговская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Прокуроры вместе со следователями полиции и регионального органа безопасности фиксируют последствия атаки.

Последствия атаки на Запорожье

Утром 7 октября российские войска атаковали Запорожье.

Под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.

Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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