Унаслідок нічної атаки на Прилуки 7 жовтня пошкоджено газопровід середнього тиску.

Про це повідомив представник Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Понад 18 тисяч жителів Прилук залишилися без газу

Унаслідок нічної атаки на Прилуки 7 жовтня понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання.

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На місці працюють команди Газмережі. Фахівці перевіряють газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити подачу газу.

У Нафтогазі також повідомили, що в багатоповерхівці, де російська ракета зруйнувала під’їзди, проживали, зокрема, працівники Групи Нафтогаз.

Станом на момент повідомлення відомо про загибель однієї працівниці Групи.

Розбір завалів триває. Місцеві підприємства Нафтогазу надають техніку та людей для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Атака на Прилуки 7 жовтня: що відомо

У ніч проти 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку.

За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, серед них троє дітей, зокрема восьмирічний хлопчик. Ще 34 людини травмовані, серед них п’ятеро дітей. Найменшій постраждалій дівчинці три роки.

У багатоквартирному будинку зруйновано два під’їзди. Також пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.

Наразі на місці триває розбір завалів та ліквідація наслідків атаки на Прилуки 7 жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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