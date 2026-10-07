Взрывы в Прилуках: РФ попала в жилой дом, есть погибшие и раненые
В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось по жилому многоэтажному дому. В результате атаки есть пятеро погибших и 20 раненых, среди которых дети.
Обновлено в 09:40. Об этом сообщили ГСЧС Украины, Черниговская областная прокуратура, руководитель ОВА Вячеслав Чаус.
Взрывы в Прилуках 7 октября: какие последствия атаки
В результате российской атаки в Прилуках по многоэтажке пять человек погибли. Еще 20 человек травмированы, среди них трое детей.
— Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий — прямо по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали, — уточнил Чаус.
Разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома, повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие, автомобили.
По словам Чауса, сейчас все экстренные службы привлечены к ликвидации последствий атаки, продолжается разбор завалов.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.