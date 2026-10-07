В ночь на 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Одно из попаданий пришлось по жилому многоэтажному дому. В результате атаки есть пятеро погибших и 20 раненых, среди которых дети.

Обновлено в 09:40. Об этом сообщили ГСЧС Украины, Черниговская областная прокуратура, руководитель ОВА Вячеслав Чаус.

Взрывы в Прилуках 7 октября: какие последствия атаки

В результате российской атаки в Прилуках по многоэтажке пять человек погибли. Еще 20 человек травмированы, среди них трое детей.

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— Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий — прямо по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали, — уточнил Чаус.

Разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома, повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие, автомобили.

По словам Чауса, сейчас все экстренные службы привлечены к ликвидации последствий атаки, продолжается разбор завалов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС, Нацполиция

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