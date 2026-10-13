По состоянию на середину октября выполнение планов устойчивости почти во всех регионах Украины, включая приграничные и прифронтовые области, опережает показатели Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября.

Зеленский о подготовке Киева к зиме

По словам главы государства, сейчас проходят консультации по срочным мерам безопасности и управления, которые должны помочь исправить ситуацию в столице и ускорить выполнение планов устойчивости.

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— Говорил с представителями сектора безопасности, бизнеса и самоуправления, в частности с Василием Малюком, Иваном Федоровым, Игорем Тереховым, Константином Ефименко и Максимом Ефимовым. Есть весомые предложения, благодарен за это, – рассказал президент.

Он сообщил, что планирует провести дополнительные консультации.

Зеленский подчеркнул, что сейчас “нужна готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов безопасности и обеспечивать выполнение определенных решений”.

Президент поблагодарил все громады и представителей бизнес-сообщества, которые готовы помочь столице.

— Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач совместно с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом – готовим решения, – резюмировал он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти продолжают выполнять свои обязанности и поддерживать жизнедеятельность столицы, несмотря на регулярные российские обстрелы.

– Люди избрали меня, и я работаю, делаю в сверхсложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в условиях постоянных разрушительных атак врага, – подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада поддержала предложение вызвать городского голову Киева Виталия Кличко для доклада о подготовке столицы к отопительному сезону. Соответствующую инициативу поддержал 151 народный депутат.

Кличко должен прибыть в парламент в среду, 14 октября, в 12:00.

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