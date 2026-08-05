Перед началом осенне-зимнего периода для Киева утвердили План устойчивости. Документ предусматривает подготовку города к возможным атакам на объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Игорь Клименко во время заседания СНБО Украины в среду, 5 августа.

Что известно о Плане устойчивости для Киева

По словам Игоря Клименко, реализация этого плана уже началась.

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Секретарь СНБО напомнил, что прошлая зима стала одним из самых сложных испытаний для Украины.

Поэтому весной этого года были утверждены комплексные планы устойчивости регионов и городов, а сейчас определены первоочередные шаги по повышению готовности государства к новым вызовам.

— Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Сегодняшняя ночная атака на Киевскую область еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только возрастать, — подчеркнул Клименко.

Среди главных задач определили обеспечение бесперебойной работы систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Ответственные руководители должны обеспечить выполнение утвержденных планов и нести персональную ответственность за результат.

Во время заседания также рассмотрели вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, усиления противовоздушной обороны и развития сети укрытий.

— Время, которое есть до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно. От этого зависит устойчивость государства, бесперебойная работа критической инфраструктуры и, самое главное, безопасность наших людей, — подытожил секретарь СНБО.

Кличко о темпах подготовки Киева к зиме

Общую стоимость мероприятий Плана устойчивости столицы уменьшили с 67 млрд грн до 37 млрд грн после пересмотра финансовых возможностей и приоритетов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания СНБО Украины.

По словам городского головы, общая сумма финансирования работ для Киева была изменена из-за включения в план дополнительных проектов.

— Стоимость работ, возложенных на плечи города, составляет более 17 млрд грн. Кроме того, дополнительно в городскую часть плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы, — проинформировал Кличко.

Он уточнил, что эти мероприятия касаются восстановления поврежденных энергетических объектов, обеспечения энергоустойчивости жилых домов и социальной сферы. По словам мэра, объем финансирования для Киева увеличился до 22 млрд грн.

Кличко отметил, что столица согласилась взять на себя повышенную финансовую нагрузку, хотя первоначально пропорция финансирования была определена на уровне 50/50 — государство и город.

Общая стоимость мероприятий Плана устойчивости Киева была уменьшена с 67 млрд грн до 37 млрд грн.

Это стало результатом реальной оценки финансовых и других возможных ресурсов, определения приоритетных направлений, а также профессиональной проработки и подготовки проектов к реализации.

В настоящее время общая стоимость Плана устойчивости Киева составляет 37 млрд грн, отметил городской голова.

В марте этого года СНБО одобрил комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов.

По состоянию на конец июня в среднем их выполнили на 40%. Наилучшие темпы показали Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровненская и Черкасская области.

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