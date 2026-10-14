Третий армейский корпус освободил еще три населенных пункта и вернул под контроль Украины 101 км территории.

ВСУ освободили Зеленую Долину, Липовое и Колодези

В рамках четвертого этапа операции Вивальди бойцы Третьего армейского корпуса совместно с приданными подразделениями освободили еще три населенных пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодези.

В целом украинские военные вернули под контроль 101 км² территории.

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Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

По словам Белецкого, в ходе четвертого этапа операции российские войска потеряли около 3 тыс. военнослужащих.

Сначала действия украинских подразделений были направлены на ликвидацию проникших в украинские позиции российских групп. Впоследствии операция переросла в масштабные наступательные действия.

Как отметил командир корпуса, украинским военным удалось дезорганизовать управление российскими подразделениями и заставить противника отступать.

Белецкий отметил, что благодаря операции Силы обороны не допустили охвата Славянско-Краматорской агломерации с флангов, а также сохранили контроль над трассой Харьков — Славянск, которая имеет важное значение для логистики украинской группировки на Донбассе.

Кроме того, по его словам, удалось сорвать наступление российской группировки на Запад. Противник был вынужден перекинуть часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой.

По данным Третьего армейского корпуса, с начала операции украинские военные освободили 16 населенных пунктов и вернули под полный контроль Украины 277 км² территорий.

Общие потери российских войск за этот период, как утверждает Билецкий, составляют около 8 тыс. военнослужащих.

Справка. Операция Вивальди — масштабная контрнаступательная операция Сил обороны Украины на Лиманском направлении в Донецкой области, которую проводит Третий армейский корпус ВСУ под командованием бригадного генерала Андрея Белецкого совместно с другими подразделениями. Операция началась в мае 2026 года.

Ее главная цель — сорвать планы российской армии по прорыву украинской обороны вблизи Лимана и дальнейшему наступлению на Славянск и Краматорск.

Фото: 22 ОМБр

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