Третій армійський корпус звільнив ще три населені пункти та повернув під контроль України 101 кв. км території.

ЗСУ звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі

У межах четвертого етапу операції Вівальді бійці Третього армійського корпусу спільно з приданими підрозділами звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. Загалом за цей етап українські військові повернули під контроль 101 кв. км території.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

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За словами Білецького, під час четвертого етапу операції російські війська втратили близько 3 тис. військовослужбовців.

Спочатку дії українських підрозділів були спрямовані на ліквідацію російських груп, які проникли в українські позиції. Згодом операція переросла в масштабні наступальні дії.

Як зазначив командир корпусу, українським військовим вдалося дезорганізувати управління російськими підрозділами та змусити противника відступати.

Білецький наголосив, що завдяки операції Сили оборони не допустили охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з флангів, а також зберегли контроль над трасою Харків — Слов’янськ, яка має важливе значення для логістики українського угруповання на Донбасі.

Крім того, за його словами, вдалося зірвати наступ російського угруповання Запад. Противник був змушений перекинути частину підрозділів 1 танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий.

За даними Третього армійського корпусу, від початку операції українські військові звільнили 16 населених пунктів і повернули під повний контроль України 277 кв. км території.

Загальні втрати російських військ за цей період, як стверджує Білецький, становлять близько 8 тис. військовослужбовців.

Довідка. Операція Вівальді — це масштабна контрнаступальна операція Сил оборони України на Лиманському напрямку в Донецькій області, яку проводить Третій армійський корпус ЗСУ під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького спільно з іншими підрозділами.

Операція розпочалася у травні 2026 року.

Її головна мета — зірвати плани російської армії щодо прориву української оборони поблизу Лимана та подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

Фото: 22 ОМБр

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