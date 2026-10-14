Министерство цифровой трансформации расширяет доступ к функции искусственного интеллекта в образовательной платформе Мрія. Отныне ею смогут пользоваться учителя 500 школ.

Об этом Минцифры сообщает в среду, 14 октября.

Минцифры расширяет доступ к ИИ-тестам в Мрії

Согласно сообщению, в прошлом году функцию ИИ протестировали в 160 школах. За это время учителя и ученики сгенерировали почти 100 тыс. тестов, качество материалов оценили на 8 баллов из 10.

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Функция работает в рамках платформы и автоматически учитывает учебники, календарно-тематический план и рекомендации МОН.

Чтобы создать тест, учителю достаточно выбрать тему из календарно-тематического плана. Система за несколько секунд формирует готовый тест, который можно предложить классу. После выполнения учитель сразу получает результаты автоматической проверки.

Ученики могут проходить тесты без доступа к интернету. Чтобы усложнить списывание, на платформе заблокировано копирование текста и создание скриншотов.

По словам соруководителя Мрії Александра Павленко, около половины учителей уже используют искусственный интеллект для подготовки к урокам.

— Важно, чтобы для этого им не приходилось каждый раз переходить на другие платформы. Именно поэтому мы интегрировали ИИ непосредственно в Мрію, где он уже учитывает образовательный контекст и помогает быстрее выполнять рутинные задачи, — отметил он.

В Минцифры также сообщили о планах развивать ИИ-инструменты для учеников, которые будут помогать находить учебные материалы, кружки и занятия в соответствии с интересами.

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